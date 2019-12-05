Переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, выяснили ученые Женевского университета. Они пришли к выводу: ночные кошмары полезны.

Исследователи провели два эксперимента. В ходе первого они при помощи электроэнцефалографа проанализировали мозговую активность 18 спящих людей. Добровольцев будили по нескольку раз и спрашивали, видели ли они кошмары. Ученые выяснили, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются в то время, как человек испытывает во сне стресс.

Во втором эксперименте приняли участие уже 89 человек. Специалистам удалось установить, что участки мозга испытуемых, которым чаще снятся кошмары, во время бодрствования демонстрировали снижение активности. Таким образом, ученые узнали, что кошмары могут помочь человеку справиться со стрессом в жизни. А стресс - и в этом едины специалисты всего мира - способен ускорять развитие некоторых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, гипертонии, язвенной болезни и бронхиальной астмы.