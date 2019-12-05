В Австралии изъята крупнейшая в истории партия наркотиков

Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков. Ее стоимость превышает 800 миллионов долларов США, говорится в опубликованном в четверг заявлении.

Операция была проведена еще весной в Мельбурне силами полиции и пограничной службы Австралии. Запрещенные вещества были обнаружены в партии акустических стереодинамиков, во время проверки груза в морском порту. В общей сложности изъято более 1,5 тонны метамфетамина и 37 килограммов героина.

Только четвертого декабря по этому делу были арестованы двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет и 37-летняя женщина, пишет ТАСС. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. В ближайшее время они предстанут перед судом. Всем обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.