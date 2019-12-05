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05.12.2019 18:24
Событие
Рубрика: Общество

Опытным путем

В Башкирии эксперты мирового уровня обсудили перспективы развития глобальных геопарков ЮНЕСКО
Текст: Малика Азнаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
В геопарке "Янган-Тау" впервые в мире состоялся семинар, где обсуждались перспективы развития глобальных геопарков ЮНЕСКО.
В "Янган-Тау" собрались эксперты, знающие все о геопарках. Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау" В "Янган-Тау" собрались эксперты, знающие все о геопарках. Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау"
В "Янган-Тау" собрались эксперты, знающие все о геопарках. Фото: Пресс-служба санатория "Янган-Тау"

Его участниками стали представители 14 стран и шести регионов России. Они или руководят геопарками, или собираются их создавать, поэтому заинтересованы в изучении опыта первопроходцев. Таких в мире единицы: специальный советник Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Патрик МакКивер, координатор Европейской сети Кристин Рангнес, заместитель координатора Азиатско-Тихоокеанской сети Судже Ли (все трое 20 лет назад открыли первые геопарки в своих странах: Ирландии, Норвегии и Южной Корее), а также Альфред Акбашев - директор санатория "Янган-Тау", инициатор и руководитель проекта одноименного геопарка.

"Янган-Тау" - единственный в России геопарк, который всего за два года со дня своего "рождения" сумел войти в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Его модель рекомендована как образец, а проект стратегического развития вошел в финал конкурса лучших практик Агентства стратегических инициатив.

- Геопарк - не территория, а пространство, модель жизни, где человек и природа едины. Здесь может начаться формирование нового видения развития общества и нового созидательного направления. Думаю, что единство пространства в России пойдет по этому пути, - подчеркнул Альфред Акбашев.

Надо заметить, что опыт "Янган-Тау" успешно применяется при формировании второго геопарка в Башкирии - "Торатау", который по инициативе главы региона Радия Хабирова создан в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. По оценке экспертов, он имеет серьезные основания войти в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

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