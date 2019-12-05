В больнице "Матросской Тишины" могут появиться православные волонтеры

Как могут помочь тюремной больнице православные добровольцы? Эту тему во время посещения единственной в столице тюремной больницы в СИЗО "Матросская Тишина" обсуждал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Епископ, возглавляющий комиссию по больничному служению при епархиальном совете Москвы, посмотрел условия тюремной больницы, пообщался с пациентами, выслушал исповедь тяжело больной молодой женщины и посетил больничный храм. Он поздравил пациентов и персонал больницы с праздником Введения Пресвятой Богородицы во храм и подарил им шоколад и вафельные торты.

В разговоре с руководителями УФСИН и СИЗО, он отметил улучшение условий в тюремной больнице. 6 лет назад они оставляли желать лучшего даже в отделении для тяжелобольных.

Епископ также осмотрел возводимый в СИЗО православный храм в честь иконы "Всех скорбящих радость", который собираются освятить весной следующего года. "Пока в СИЗО, - цитирует ТАСС слова протоиерея Сергия (Киселева), - есть два небольших внутренних храма". Один был открыт при больнице в декабре 2006 года, после смерти одной из пациенток с четвертой стадией онкологического заболевания, исповедовать которую пришлось в больничном коридоре. Врачи после этого выделили в единственном корпусе больницы помещение для маленького храма - бывшую комнату для хранения одежды. Так на 8 кв. метрах обустроили храм Воздвижения Креста Господня, в нем регулярно служат для пациентов больницы уже 13 лет. А в одной из бывших камер открыт домовой храм в честь Анастасии Узорешительницы, в котором могут поместиться около 10 человек. Небольшой внутренний храм в честь святого праведного Иоанна Русского был открыт пять лет назад в отдельном корпусе "Кремлевского централа", его площадь 18 кв. метров. В СИЗО также строится храм, закладку которого год назад лично освятил патриарх Кирилл, приезжавший в Матросскую тишину на Пасху. В этом храме для заключенных могут поместиться до 90 человек. И привести на службу их можно будет в любую погоду. В том числе и через подземный коридор.