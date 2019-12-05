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05.12.2019 21:41
Рубрика: Спорт

К лидеру на прием

В центральном матче тура "Динамо" сыграет в гостях с "Зенитом"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
В российской Премьер-лиге (РПЛ) осталось провести всего один тур до зимней паузы. Интересных событий в нем предостаточно. Центральный матч 19-го тура состоится в Санкт-Петербурге: лидер чемпионата "Зенит" примет набравшее приличный ход "Динамо". Встречи этих команд всегда вызывают повышенный интерес. Причем вне зависимости от занимаемых ими мест в турнирной таблице.
В матче первого круга "Зенит" обыграл "Динамо" (2:0) благодаря голам Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева. Фото: Михаил Синицын/ РГ В матче первого круга "Зенит" обыграл "Динамо" (2:0) благодаря голам Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева. Фото: Михаил Синицын/ РГ
В матче первого круга "Зенит" обыграл "Динамо" (2:0) благодаря голам Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Напомним, что именно "Зенит" вписал самую черную страницу в историю "бело-голубых". В мае 2016 года питерцы разгромили в Химках динамовцев и отправили их в низший дивизион впервые за всю историю. Такие вещи, понятное дело, не забываются.

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Безусловно, с тех пор многое поменялось. Прежде всего - в "Динамо". С "Зенитом" все ясно: команда, как тогда, так и сейчас, борется только за "золото". А вот чего ждать от "бело-голубых" - пока загадка.

Проведя мощную трансферную кампанию минувшим летом и окончательно переехав на новый стадион, динамовцы тем не менее провалили старт сезона. Терпение руководства клуба лопнуло после поражения от "Оренбурга" (0:2) в начале октября. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку, а на его место заступил рулевой динамовской "молодежки" Кирилл Новиков. И москвичи заиграли.

В шести последних матчах "бело-голубые" набрали 14 очков из 18 возможных. На чужих полях были повержены ЦСКА (1:0), "Локомотив" (2:1) и "Рубин" (2:1). И в результате "Динамо" с низов таблицы поднялось уже на шестую строчку, вплотную приблизившись к еврокубковой зоне.

- "Динамо" сейчас в хорошем состоянии. Команда не знает поражений в шести встречах подряд. Нас ждет очень серьезный матч против сильного соперника, который хорошо укомплектован, - отметил рулевой "Зенита" Сергей Семак. - Как изменилась их игра по сравнению со стартом сезона? Они стали набирать очки. Это главное отличие. Посмотрим, как москвичи будут выглядеть против нас.

Фото: Istock
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Перед противостоянием с "Динамо" зенитовцы оказались в непростой ситуации. С одной стороны - всем понятна принципиальность этой встречи. При этом питерцы опережают своего ближайшего конкурента на восемь очков. Весьма солидный отрыв. С другой стороны - уже в следующий вторник команде Семака предстоит ключевой матч в Лиге чемпионов на выезде с "Бенфикой".

Логично, что Семак думает о ротации на завтрашнюю игру. По словам специалиста, большая группа футболистов "Зенита" пропустит поединок с "бело-голубыми".

- На сто процентов сказать сложно, но многие игроки не выйдут на поле в матче с "Динамо", - подчеркнул Семак.

Еще один матч с приставкой "топ" пройдет в Краснодаре, где клуб с одноименным названием примет ЦСКА. Обе команды находятся сейчас в неважной форме. "Краснодар" из последних шести встреч в чемпионате победил лишь в одной, а армейцы на прошлой неделе за несколько дней потерпели два домашних поражения. Одно из них - в матче с "Лудогорцем" - стало фатальным для ЦСКА, поскольку "красно-синие" лишились всяких шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Закроется первая часть сезона в Тушине, где в еще одном интригующем матче "Спартак" примет "Ростов".

Поражение в предыдущем туре от "Зенита" (0:1) отбросило москвичей на девятую строчку. При этом плотность в таблице настолько высока, что благодаря победе над ростовчанами и осечками конкурентов команда Доменико Тедеско может вновь подняться на шестое место.

Однако думается, что сейчас болельщиков "красно-белых" гораздо больше заботит игра их клуба. А она пока оставляет желать лучшего. Хотя понятно, что далеко идущих выводов делать пока не стоит. Все же Тедеско принял команду в середине октября. И, в отличие от своего предшественника Олега Кононова, отказался говорить о том, сколько времени ему нужно на построение своей игры.

"Динамо" подходит к игре с зенитовцами в хорошей форме. В последних шести встречах команда набрала 14 очков, одолев ЦСКА, "Ростов" и "Локомотив"

Тем не менее результат "Спартаку" нужен. Несмотря на смену тренера и определенные проблемы, никто не снимал с команды задачу попасть в еврокубки по итогам сезона. Матч с "Ростовом" - хорошая возможность завершить первую часть сезона на хорошей ноте и спокойно готовиться к возобновлению чемпионата на зимних сборах.

Ну а "Ростову" явно не позавидуешь. Видно, что финансовые проблемы клуба бьют по результату. В последних четырех матчах дончане набрали лишь два очка и скатились на пятое место. Не исключено, что эта встреча станет последней для Валерия Карпина у руля "желто-синих", а многие футболисты покинут клуб уже в ближайшее межсезонье.

Где будем смотреть

6 декабря, пятница,

Матч ТВ

19.20 "Зенит" - "Динамо". Прямая трансляция.

Матч Премьер

19.25 "Арсенал" - "Локомотив". Прямая трансляция.

7 декабря, суббота,

Матч ТВ

16.00 "Краснодар" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.55 "Тамбов" - "Оренбург". Прямая трансляция.

18.55 "Ахмат" - "Уфа". Прямая трансляция.

8 декабря, воскресенье,

Матч Премьер

13.40 "Крылья Советов" - "Урал". Прямая трансляция.

16.25 "Сочи" - "Рубин". Прямая трансляция.

18.25 "Спартак" - "Ростов". Прямая трансляция.

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