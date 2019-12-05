В Хиросиме могут снести здания, устоявшие при атомном взрыве

Два бывших военных склада, которые не разрушились при атомной бомбардировке Хиросимы 6 августа 1945 года, могут быть снесены, сообщают японские СМИ 5 декабря.

Причина сноса - нехватка средств на их содержание. Как отмечают в муниципалитете Хиросимы, при отсутствии надлежащего ухода склады могут разрушиться при землетрясении.

Бывшие военные складские помещения находятся в центре города, примерно в 3 километрах от эпицентра взрыва. В 1993 году администрация префектуры Хиросима занесла эти постройки в список мемориальных зданий.