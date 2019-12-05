В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи "нормандской четверки"

В Москве есть "осторожный оптимизм" по перспективам российско-украинских отношений. По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь".

На вопрос, надо ли ожидать "прорыва" по итогам саммита, представитель Кремля сообщил, что "есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм". Песков напомнил, что президенты России и Украины неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение.

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны", - пояснил пресс-секретарь российского лидера. "Каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - добавил он.

На вопрос о том, будет ли заключено соглашение по итогам саммита, устное или письменное, Песков сказал: "Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем". Сама встреча - уже позитив. Кроме того, "была проделана домашняя работа и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, […] возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи", анонсировал представитель Кремля. "Это необязывающий документ, необязывающее соглашение", - уточнил он. И вероятно, в нем будут зафиксированы точки, по которым есть совместное понимание.

Кроме того, важно, что запланированы двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками "нормандского формата", заключил Песков.