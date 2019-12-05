В местах постоянных подтоплений запретят строительство

До конца года в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от наводнения, будут определены границы зон подтопления. На этих территориях запрещено будет что-либо строить, вести хозяйственную деятельность. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка.

"В 7 населенных пунктах такие решения уже приняты. Это прежде всего крупные населенные пункты - Тулун, Нижнеудинск", - добавил вице-премьер.

За прошедшую неделю еще 75 пострадавших жителей получили выплаты по 10 тысяч рублей, 39 человек - по 50 тысяч рублей, 21 - по 100 тысяч рублей. Выдано еще 229 свидетельств на получение нового жилья, 175 свидетельств на капремонт.

"98% граждан получили сертификаты на право восстановления своих жилищных прав. Почти 4500 жилых помещений оплачено,это ольшие серьезные темпы. Но вместе с тем еще есть около 200-300 граждан, которые не получили сертификаты. Для нас это, конечно, проблема", - подчеркнул Мутко.

Ряд граждан не получает выплаты на проведение капитального ремонта, поскольку надеется доказать, что нуждаются в переселении, некоторые - находятся за пределами Иркутской области.

Проблемой назвал вице-премьер и то, что очень мало заявлений подано пострадавшими на строительство нового жилья. Он обратил внимание местных властей, что "с каждой семьей, потерявшей жилье, у нас должно быть понятное решение их судьбы - то ли они приобретают жилье в других населенных пунктах, на вторичном рынке, то ли мы для них строим жилье". "Пока темпы строительства жилья не такие высокие, но в целом надеюсь, что мы в хороший график войдем. Все решения приняты по местам строительства, по всем организационным вопросам, по финансированию проектов", - подчеркнул вице-премьер.

98 процентов граждан получили сертификаты на право восстановления своих жилищных прав

Решается вопрос со студентами 1-2-го курсов из зон затопления, обучающихся на платных отделениях. По поручению президента они должны быть переведены на бесплатное обучение. Сейчас из 505 таких студентов 52 переведены на бюджетные места, 318 получили компенсацию в размере платы за обучение, по 135 вопрос пока не решен.