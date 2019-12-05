В минэкономики КР рассмотрят возможность внесения изменений в список госорганов, которым запрещено проводить проверки субъектов предпринимательства до 2021 года. Как стало известно "РГ", речь идет об исключении из перечня Госэкотехинспекции (ГЭТБ).

На днях в министерстве прошло совещание, участие в котором приняли представители МЧС, Генпрокуратуры, некоторых госагентств и служб республики. Обсуждались меры, которые необходимо принять, чтобы не повторилась трагедия, случившаяся в Бишкеке восьмого ноября. В тот день в результате взрыва газовых баллонов в кафе "Антошка", расположенном в центре столицы, погиб один человек и еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

После чрезвычайного происшествия Госэкотехинспекция КР, в полномочия которой входит осуществление противопожарного надзора, выступила с заявлением в республиканских СМИ.

- В конце 2018 года инспекторы пришли с проверкой в это кафе и обнаружили нарушения, после чего администрации выписали предписание об их устранении. В феврале текущего года проверили исполнение выданного предписания. Из-за того что нарушения не устранили, на администрацию наложили штраф, который полностью был уплачен. После этого в "Антошку" инспекторы больше не наведывались, поскольку в республике вступил в действие двухлетний мораторий на проверки субъектов предпринимательства, - объяснили в госинспекции.

По мнению экспертов, таким образом в ведомстве ответили на призывы общественности, кроме владельца кафе, привлечь к ответственности также и сотрудников ГЭТБ.

Чуть позже о необходимости внести изменения в мораторий в области контроля за соблюдением предпринимателями правил пожарной безопасности заявили в Генеральной прокуратуре КР. "Правительству направлено соответствующее письмо. Речь идет о проверках объектов, в которых применяются взрывоопасных и пожароопасных веществ", - отметили в генпрокуратуре.

Именно эта тема стала главной на прошедшем в министерстве экономики совещании. Было принято решение не отменять сам мораторий. Однако в министерстве, насколько известно, рассмотрят возможность исключить из перечня госорганов, которым запретили проведение проверок, Госэкотехинспекцию.

Кроме того, профильным ведомствам поручат провести профилактические мероприятия в Бишкеке и других городах для составления списков объектов, на которых используется пожароопасное оборудование, в том числе газовые баллоны. Эти списки сначала передадут в минэкономики, а затем - после их согласования и уточнения данных - в ГЭТБ для последующего осуществления полноценных инспекций.

Мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 2021 года в КР разработали в 2018-м в министерстве экономики, здание которого, кстати говоря, находится в нескольких десятках метров от взорвавшегося кафе. Ограничение должно стимулировать государственные органы к переходу "на более современные способы взаимодействия с бизнесом". Как сказал занимавший в то время должность министра экономики Олег Панкратов, с внедрением данного механизма полностью отпадет потребность в проверках с присутствием инспектора и коррупция будет сведена на нет.

Проводить проверки в течение двух лет запретили 10 госорганам: Социальному фонду, агентству антимонопольного регулирования, агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса, службе регулирования и надзора за финансовым рынком, инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, инспекции по экологической и технической безопасности (ГЭТБ), департаменту драгоценных металлов при минфине, департаменту лекарственного обеспечения и медицинской техники и департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при минздраве, управлению по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции минсельхоза.

Вместе с тем



В данный момент в парламенте Киргизии рассматривается законопроект о внесении изменений в закон "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства". Речь идет о седьмой статье нормативно-правового акта. Пока она выглядит так: "Плановые проверки на соответствие требованиям к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевых продуктов проводятся без предварительного уведомления". Предложено дополнить ее словами "по соблюдению требований по экологической и технической безопасности".



Как объясняют в минэкономики, причиной, по которой в ведомстве выступили с подобной инициативой, стали прошлогодние масштабные возгорания на крупных республиканских рынках. Только на Ошском рынке в Бишкеке произошло четыре пожара, в результате которых сгорели товарно-материальные ценности на десятки миллионов сомов. При этом ответственности за них, несмотря на возбужденные уголовные дела, никто не понес. Всего же в прошлом году за нарушение правил пожарной безопасности в столице, по данным Госэкотехинспекции, оштрафовали 28 торговых центров и рынков.



- Предварительное уведомление о предстоящей проверке негативно отражается на экологической и технической безопасности, так как предприниматель, зная дату инспекции, заблаговременно имитирует соответствие необходимым нормам, - заявляют в министерстве экономики КР.



Закон "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" был принят в мае 2007 года. Нормативно-правовой акт устанавливает порядок проведения инспекций субъектов предпринимательства определяет обязанности уполномоченных госорганов и субъектов предпринимательства в отношениях, связанных с осуществлением проверок, а также защищает права бизнеса от незаконного вмешательства в его деятельность. С 2007 года в закон вносили изменения 11 раз.