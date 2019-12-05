В Москве отметили под звуки жуаня семилетие Китайского культурного центра

В Москве 5 декабря отпраздновали семилетие Китайского культурного центра (ККЦ). На открытии выступил Камерный оркестр Центральной консерватории КНР, который исполнил на старинных струнных инструментах "жуан".

Как отметил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, "на протяжении семи лет со дня основания культурного центра было проведено множество мероприятий, ставших визитной карточкой китайской культуры. Центр открыл в России окно для понимания китайской культуры. Надеюсь, что благодаря этому окну российский народ сможет еще лучше понять многовековую китайскую культуру и настоящее государства".

Дипломат также отметил, что на его родине всегда помнят, как Россия помогла Китаю в 1950-х годах. "Только вместе мы сможем дать ответ на новые вызовы и гарантировать будущее для наших детей", - подчеркнул посол Чжан.

"Мы хотим, чтобы Китайский культурный центр стал домом для всех россиян", - отметила директор ККЦ Гун Цзяцзя.