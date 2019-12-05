Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD) и Ассоциация IPChain презентовали в Московской торгово-промышленной палате цифровой сервис по работе с результатами интеллектуальной деятельности (РИД).

На платформе www.russiandesigncouncil.org дизайнеры смогут распоряжаться своими правами, делегировать их, регулировать претензии, охранять свой интеллектуальный капитал. АСПD, являясь одним из узлов IPChain - децентрализованной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности, - закрепляет право на РИД и мгновенно вносит информацию об объектах интеллектуальной собственности в реестр. IPChain предоставляет необходимые условия для генерации цифровых доказательств авторства любых форм и средств отображения проектов и идей (концептов, прототипов, промышленных образцов и др.).

Президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев рассказал о том, что дизайнеры могут защитить свои произведения при помощи цифровых технологий: "В России право интеллектуальной собственности не начнет работать, если не предложить способ, который позволил бы каждому творческому человеку или компании быстро зафиксировать права на созданные ими объекты. Придумали простую вещь: все нормы, которые есть в Гражданском кодексе РФ и конвенциях, сформировавшиеся за последние 600 лет, отправили в цифровую систему и назвали ее IPChain. С ее помощью каждый творец, в том числе и дизайнер, может не только зафиксировать права, но и проверить, не заимствовал ли он что-то неправомерно, а потом заключить контракт и, если это будет необходимо, доказать в суде свое авторство. Каждый может легко зафиксировать создание объекта или передачу права на него".

Кроме того, Сергей Матвеев отметил, что для полноценного функционирования такой глобальной цифровой системы необходимо вносить коррективы в законодательство: "ФИС и Фонду "Сколково" удалось включить в государственную программу "Цифровая экономика" 14 законопроектов, которые поменяют Гражданский и Налоговый кодексы РФ. Мы законодательство немножко подкрутим под цифровые реалии, чтобы даже региональные суды воспринимали информацию на базе блокчейн в качестве доказательства, а не требовали от вас письменного контракта. На деле это будет происходить так: дизайнер загрузит свой эскиз на сервис, который входит в инфраструктуру IPChain. Сервис сам знает, какую информацию об этом объекте нужно записать в блокчейн, он сформирует доказательство вашего авторского права".

Член Комитета РСПП по интеллектуальной собственности, советник президента Ассоциации IPChain по маркетингу и PR Евгения Дорофеева подчеркнула, что создание цифрового сервиса для защиты прав на дизайнерские произведения было продиктовано многочисленными запросами этой сферы: "Мы спрашивали российских и иностранных дизайнеров об их отношении к защите прав на свои произведения. Как ни странно, около 40 процентов дизайнеров заявили о том, что не задумываются о защите объектов интеллектуальных прав ни в момент их создания, ни во время публикации. Но при этом около 80 процентов отметили, что если бы был простой, удобный механизм защиты прав, то они бы, безусловно, им воспользовались".

Фото: Пресс-служба IPChain

По мнению Дорофеевой, сервис russiandesigncouncil.org может стать примером для зарубежных стран, поскольку он входит в цифровую инфраструктуру IPChain, которая стала международной сетью, а также у него есть потенциал для увеличения прибыли дизайнеров: "Сервис позволяет не просто защитить свой объект, но и расширить границы его применения, максимально повысив капитализацию. Часто бывает, что творцами используются неожиданные сочетания, например, дизайн одежды в мебели или дизайн ткани в интерьере салона автомобиля, в иллюстрациях книг. IPChain - это сеть с особой философией, способная расширить возможности авторов с учетом самых современных подходов в искусстве оформления, дизайна".

Директор Ассоциации специалистов предметного дизайна Анастасия Крылова высказала мнение о том, что цифровая экономика должна быть представлена в той или иной отрасли через экосистему: "Мы решили организоваться в рамках экосистемы Russian Design Council. Это международный формат, цель которого - объединять, лоббировать и быть единым окном для дизайнеров. Надеюсь, что благодаря запуску сервиса russiandesigncouncil.org и дружественных программ лояльности мы создадим полезный инструмент, с помощью которого можно будет решать все вопросы, не выходя из личного кабинета. Когда мы публикуем объект интеллектуальной собственности на своем сайте или в соцсетях, мы боимся, что его могут скопировать. Для этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало целую программу - "Цифровая экономика в РФ". Самая важная составляющая цифровой экономики с точки зрения дизайна - это технологические инструменты и цифровые сервисы, которые дают возможность рассказать о своем предмете, то есть о дизайне. С одной стороны, мы создаем интеллектуальные продукты и услуги, с другой - формируем рынок нематериальных активов, которым нужно пространство доверия".

Фото: Пресс-служба IPChain

По словам директора компании SmirnovDesign и Центра исследований и разработок МГХПА им. С. Г. Строганова Сергея Смирнова, создание сервиса дает возможность поднять отрасль дизайна на новый уровень: "Девиз презентации сервиса - "Защити. Передай. Усиль". Собственно, под этим девизом мы и будем двигаться дальше. Ведь сегодня для сферы дизайна недобросовестная конкуренция и нарушения прав - это боль. Мне очень приятно, что мы начали решать эти проблемы. Я сам, когда был студентом, боялся отправить эскиз, думал: а вдруг украдут? Это было 20 лет назад, но сейчас многие дизайнеры все так же боятся, что их идеи будут украдены. Такие цифровые инструменты дают нам очень интересный взгляд в будущее, они опережают время, идут впереди на два года точно".

Председатель правления Ассоциации специалистов предметного дизайна, директор компании "КАДО" Геннадий Носков уверен, что запуск сервиса russiandesigncouncil.org приведет отрасль к единым стандартам: "Дизайнеры - специфические люди, которым всегда тяжело вникнуть в юридические проблемы. Они не конца знают о своих правах и не понимают, с помощью каких инструментов их можно защитить. Из-за этого незнания возникают конфликтные ситуации между работодателем и дизайнером, каждый из которых отстаивает свои права на продукт. Здесь необходима просветительская деятельность, чтобы люди понимали логику правоприменительной базы. Я очень рад, что создание нового сервиса отрегулирует отношения в этой сфере и сформирует цивилизованный рынок".