На платформе www.russiandesigncouncil.org дизайнеры смогут распоряжаться своими правами, делегировать их, регулировать претензии, охранять свой интеллектуальный капитал. АСПD, являясь одним из узлов IPChain - децентрализованной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности, - закрепляет право на РИД и мгновенно вносит информацию об объектах интеллектуальной собственности в реестр. IPChain предоставляет необходимые условия для генерации цифровых доказательств авторства любых форм и средств отображения проектов и идей (концептов, прототипов, промышленных образцов и др.).
Президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев рассказал о том, что дизайнеры могут защитить свои произведения при помощи цифровых технологий: "В России право интеллектуальной собственности не начнет работать, если не предложить способ, который позволил бы каждому творческому человеку или компании быстро зафиксировать права на созданные ими объекты. Придумали простую вещь: все нормы, которые есть в Гражданском кодексе РФ и конвенциях, сформировавшиеся за последние 600 лет, отправили в цифровую систему и назвали ее IPChain. С ее помощью каждый творец, в том числе и дизайнер, может не только зафиксировать права, но и проверить, не заимствовал ли он что-то неправомерно, а потом заключить контракт и, если это будет необходимо, доказать в суде свое авторство. Каждый может легко зафиксировать создание объекта или передачу права на него".
Кроме того, Сергей Матвеев отметил, что для полноценного функционирования такой глобальной цифровой системы необходимо вносить коррективы в законодательство: "ФИС и Фонду "Сколково" удалось включить в государственную программу "Цифровая экономика" 14 законопроектов, которые поменяют Гражданский и Налоговый кодексы РФ. Мы законодательство немножко подкрутим под цифровые реалии, чтобы даже региональные суды воспринимали информацию на базе блокчейн в качестве доказательства, а не требовали от вас письменного контракта. На деле это будет происходить так: дизайнер загрузит свой эскиз на сервис, который входит в инфраструктуру IPChain. Сервис сам знает, какую информацию об этом объекте нужно записать в блокчейн, он сформирует доказательство вашего авторского права".
Член Комитета РСПП по интеллектуальной собственности, советник президента Ассоциации IPChain по маркетингу и PR Евгения Дорофеева подчеркнула, что создание цифрового сервиса для защиты прав на дизайнерские произведения было продиктовано многочисленными запросами этой сферы: "Мы спрашивали российских и иностранных дизайнеров об их отношении к защите прав на свои произведения. Как ни странно, около 40 процентов дизайнеров заявили о том, что не задумываются о защите объектов интеллектуальных прав ни в момент их создания, ни во время публикации. Но при этом около 80 процентов отметили, что если бы был простой, удобный механизм защиты прав, то они бы, безусловно, им воспользовались".
По мнению Дорофеевой, сервис russiandesigncouncil.org может стать примером для зарубежных стран, поскольку он входит в цифровую инфраструктуру IPChain, которая стала международной сетью, а также у него есть потенциал для увеличения прибыли дизайнеров: "Сервис позволяет не просто защитить свой объект, но и расширить границы его применения, максимально повысив капитализацию. Часто бывает, что творцами используются неожиданные сочетания, например, дизайн одежды в мебели или дизайн ткани в интерьере салона автомобиля, в иллюстрациях книг. IPChain - это сеть с особой философией, способная расширить возможности авторов с учетом самых современных подходов в искусстве оформления, дизайна".
Директор Ассоциации специалистов предметного дизайна Анастасия Крылова высказала мнение о том, что цифровая экономика должна быть представлена в той или иной отрасли через экосистему: "Мы решили организоваться в рамках экосистемы Russian Design Council. Это международный формат, цель которого - объединять, лоббировать и быть единым окном для дизайнеров. Надеюсь, что благодаря запуску сервиса russiandesigncouncil.org и дружественных программ лояльности мы создадим полезный инструмент, с помощью которого можно будет решать все вопросы, не выходя из личного кабинета. Когда мы публикуем объект интеллектуальной собственности на своем сайте или в соцсетях, мы боимся, что его могут скопировать. Для этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало целую программу - "Цифровая экономика в РФ". Самая важная составляющая цифровой экономики с точки зрения дизайна - это технологические инструменты и цифровые сервисы, которые дают возможность рассказать о своем предмете, то есть о дизайне. С одной стороны, мы создаем интеллектуальные продукты и услуги, с другой - формируем рынок нематериальных активов, которым нужно пространство доверия".
По словам директора компании SmirnovDesign и Центра исследований и разработок МГХПА им. С. Г. Строганова Сергея Смирнова, создание сервиса дает возможность поднять отрасль дизайна на новый уровень: "Девиз презентации сервиса - "Защити. Передай. Усиль". Собственно, под этим девизом мы и будем двигаться дальше. Ведь сегодня для сферы дизайна недобросовестная конкуренция и нарушения прав - это боль. Мне очень приятно, что мы начали решать эти проблемы. Я сам, когда был студентом, боялся отправить эскиз, думал: а вдруг украдут? Это было 20 лет назад, но сейчас многие дизайнеры все так же боятся, что их идеи будут украдены. Такие цифровые инструменты дают нам очень интересный взгляд в будущее, они опережают время, идут впереди на два года точно".
Председатель правления Ассоциации специалистов предметного дизайна, директор компании "КАДО" Геннадий Носков уверен, что запуск сервиса russiandesigncouncil.org приведет отрасль к единым стандартам: "Дизайнеры - специфические люди, которым всегда тяжело вникнуть в юридические проблемы. Они не конца знают о своих правах и не понимают, с помощью каких инструментов их можно защитить. Из-за этого незнания возникают конфликтные ситуации между работодателем и дизайнером, каждый из которых отстаивает свои права на продукт. Здесь необходима просветительская деятельность, чтобы люди понимали логику правоприменительной базы. Я очень рад, что создание нового сервиса отрегулирует отношения в этой сфере и сформирует цивилизованный рынок".