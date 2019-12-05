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05.12.2019 19:31
Рубрика: Происшествия

Распустил руки

Началось слушание дела о нападении на спецназовца
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Тверской районный суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело Никиты Чирцова, который обвиняется в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции на улицах столицы.

Фигурант одного из дел о сопротивлении представителю власти в ходе беспорядков находится в СИЗО. И по решению суда останется там до 30 апреля 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья. А по части 1 статьи 318 УК РФ за такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Его адвокат Александр Борков попросил суд переквалифицировать такую статью на менее тяжкую.

ГУ МВД просит покрыть ущерб от летних несанкционированных акций

Как записано в обвинительном заключении, "в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице Чирцов толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча".

Гособвинитель попросил суд приговорить Чирцова к 3,5 года колонии общего режима.

Подсудимый за участие в несанкционированной акции и нарушение установленного порядка проведения митинга уже понес одно наказание: в конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей. После этого он уехал из Москвы. Но против него было возбуждено уголовное дело о сопротивлении полицейскому. Его объявили в розыск. И задержали в Минске в конце августа. В нашу столицу Чирцов прилетел самостоятельно. Но вскоре его задержали и арестовали, так как следствие считает, что он вновь мог покинуть Россию.

Вчера, во время процесса над Чирцовым, в здании Тверского райсуда, был задержан другой участник акции 27 июля в Москве - Сергей Абаничев.

Происшествия Правосудие Суд Митинги и шествия
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