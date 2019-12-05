Тверской районный суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело Никиты Чирцова, который обвиняется в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции на улицах столицы.

Фигурант одного из дел о сопротивлении представителю власти в ходе беспорядков находится в СИЗО. И по решению суда останется там до 30 апреля 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья. А по части 1 статьи 318 УК РФ за такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Его адвокат Александр Борков попросил суд переквалифицировать такую статью на менее тяжкую.

Как записано в обвинительном заключении, "в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице Чирцов толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча".

Гособвинитель попросил суд приговорить Чирцова к 3,5 года колонии общего режима.

Подсудимый за участие в несанкционированной акции и нарушение установленного порядка проведения митинга уже понес одно наказание: в конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей. После этого он уехал из Москвы. Но против него было возбуждено уголовное дело о сопротивлении полицейскому. Его объявили в розыск. И задержали в Минске в конце августа. В нашу столицу Чирцов прилетел самостоятельно. Но вскоре его задержали и арестовали, так как следствие считает, что он вновь мог покинуть Россию.

Вчера, во время процесса над Чирцовым, в здании Тверского райсуда, был задержан другой участник акции 27 июля в Москве - Сергей Абаничев.