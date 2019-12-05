В новом КоАП может появиться статья за домашнее насилие

"В XXI веке никого не может утешить формула "бьет, значит - любит", - отметил он, добавив, что на это нужно реагировать и формы реакции могут быть разные.

Говоря о подготовленном рабочей группой в Совфеде законопроекте, глава правительства сообщил, что у него "пока нет окончательной позиции по этому законопроекту". Среди интересных новелл он назвал защитные предписания, которые могут выдавать суды и правоохранительные органы.

"С другой стороны - в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности, и это тоже вопрос, нужна она там или нет. Тем более, что мы сейчас готовим новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), и вот там-то такой состав может появиться", - сказал Медведев.

"Нужно все это самым внимательным образом проанализировать и посмотреть и плюсы, и минусы, послушать всех, кто этим занимается. Но то, что проблема есть, совершенно очевидно, вопрос в том, как государство на это должно реагировать", - уверен глава правительства.