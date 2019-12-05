В провинции Алеппо 10 человек погибли при обстреле спортивного клуба

Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо. Огонь велся из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.

Жертвами атаки стали десять человек, из них восемь - это дети, сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова. Еще тринадцать человек получили ранения различной степени тяжести, состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Чуть раньше террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в РФ) подвергли обстрелам жилой дом в населенном пункте Вадихи, расположенном южнее Алеппо. Эта атака унесла жизнь шестилетнего мальчика. Его мать и двое братьев получили ранения.