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Рубрика: В мире

В провинции Алеппо медучреждения заработали в полную силу

Медицинские специалисты возвращаются в северные районы сирийской провинции Алеппо, в медучреждения тех населенных пунктов, которые долгое время находились под контролем боевиков. Теперь больницы здесь заработали в полную силу.

Жители Алеппо получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ

Сейчас в регионе развернута крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения, пишет РИА Новости. Военные врачи из России помогают сирийским коллегам принимать пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.

Остро стоит вопрос о нехватке врачей, медтехники и лекарств в небольших поселках на севере Сирии, где проживают маленькие общины. Туда российские медики выезжают вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной группы. Сейчас наблюдается высокий спрос на медпомощь, так как в регионе в разгаре сельскохозяйственные работы.

За последние сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) на приеме побывали около 180 местных жителей.

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