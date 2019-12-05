В провинции Алеппо медучреждения заработали в полную силу

Медицинские специалисты возвращаются в северные районы сирийской провинции Алеппо, в медучреждения тех населенных пунктов, которые долгое время находились под контролем боевиков. Теперь больницы здесь заработали в полную силу.

Сейчас в регионе развернута крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения, пишет РИА Новости. Военные врачи из России помогают сирийским коллегам принимать пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.

Остро стоит вопрос о нехватке врачей, медтехники и лекарств в небольших поселках на севере Сирии, где проживают маленькие общины. Туда российские медики выезжают вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной группы. Сейчас наблюдается высокий спрос на медпомощь, так как в регионе в разгаре сельскохозяйственные работы.

За последние сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) на приеме побывали около 180 местных жителей.