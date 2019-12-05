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05.12.2019 09:24
Рубрика: В мире

В результате стрельбы в Перл-Харборе погибли два человека

Текст: Юрий Когалов
Стрельбу на американской военной базе Перл-Харбор устроил моряк с подводной лодки U.S.S. Columbia, зашедшей на верфь для технического обслуживания. Об этом проинформировал контр-адмирал Роберт Чедвик, командующий ВМС США на Гавайских островах.

Жертвами стрелка стали двое гражданских, работавших на Минобороны, еще один пострадал, он находится в больнице в стабильном состоянии. Сам моряк покончил с собой. Имена нападавшего и его жертв пока не разглашаются, это будет сделано только после того, как об их смерти проинформируют родственников. Причины инцидента также неизвестны. Злоумышленник мог действовать как против непосредственно пострадавших, так и открыть огонь по случайным людям.

Фото: iStock
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После первых сообщений о стрельбе (около 14.30 среды по местному времени) все входы и выходы с базы были заблокированы. По словам работавших в тот момент на базе гражданских подрядчиков, которых опросила The New York Times, сначала звуки выстрела приняли за выхлопы автомобиля. Затем раздалась сирена, и прозвучало предупреждение, что это не учебная тревога. В итоге люди просидели в своих домах почти два часа, прежде чем тревога была отменена, а входы и выходы разблокировали.

"Мы разделяем скорбь трагической стрельбы на военно-морской верфи Перл-Харбор. Офис медицинской экспертизы помогает военным в проведении расследования, и, если потребуются дополнительные ресурсы, мы готовы оказать помощь", - заявил мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл.

Инцидент произошел за три дня до 78-й годовщины нападения Японии на Перл-Харбор.

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