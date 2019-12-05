В Совфеде оценили украинский план "Б" по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает неконструктивным заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что у Киева есть план "Б" на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите. План этот, по словам политика, заключается в том, чтобы "не в фигуральном смысле" отгородиться от Донбасса стеной.

"Я думаю, что это очень неконструктивное заявление в преддверии саммита", - заявил RT Владимир Джабаров.

Построить стену, по его мнению, значит заморозить конфликт на многие годы. Последствия такого шага могут быть весьма неблагоприятными для Киева, считает сенатор, поскольку экономически развитый Донбасс вряд ли станет жить в изоляции. Скорее у него "могут появиться другие мысли, как развиваться дальше" - вплоть до отделения от Украины, полагает Джабаров.

"Мы за целостную Украину. Я надеюсь, что все-таки господин Ермак выражает свою личную точку зрения, а не официальную точку зрения президента Зеленского", - заключил парламентарий.