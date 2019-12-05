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05.12.2019 19:30
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили украинский план "Б" по Донбассу

Текст: Галина Мисливская

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает неконструктивным заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что у Киева есть план "Б" на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите. План этот, по словам политика, заключается в том, чтобы "не в фигуральном смысле" отгородиться от Донбасса стеной.

"Я думаю, что это очень неконструктивное заявление в преддверии саммита", - заявил RT Владимир Джабаров.

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Построить стену, по его мнению, значит заморозить конфликт на многие годы. Последствия такого шага могут быть весьма неблагоприятными для Киева, считает сенатор, поскольку экономически развитый Донбасс вряд ли станет жить в изоляции. Скорее у него "могут появиться другие мысли, как развиваться дальше" - вплоть до отделения от Украины, полагает Джабаров.

"Мы за целостную Украину. Я надеюсь, что все-таки господин Ермак выражает свою личную точку зрения, а не официальную точку зрения президента Зеленского", - заключил парламентарий.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Блокада Донбасса Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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