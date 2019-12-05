В список людей года от Bloomberg вошли два выходца из России

Сооснователь бренда Voleon Михаил Харитонов и бывший глава НТВ Борис Йордан вошли в список 50 самых влиятельных людей 2019 года, по версии Bloomberg.

Оба имеют российские корни. В нашей стране более известен Йордан, который возглавлял телеканал НТВ и владел компанией "Ренессанс Страхование". Правда, в списке агентства он значится как "король марихуаны", поскольку успех его компании Curaleaf, крупнейшего в США легального производителя марихуаны, позволил Борису Йордану стать в уходящем году миллиардером.

Михаил Харитонов эмигрировал из СССР, когда ему было 18 лет. Он основал в США хедж-фонд Voleon, использовавший для игры на бирже искусственный интеллект. В 2019 году компания резко увеличила стоимость активов.

В топ-50 попали не только бизнесмены. Так, в списке присутствуют певица Рианна, эко-активистка Грета Тунберг, гимнастка Симона Байлс, модель Кайли Дженнер.