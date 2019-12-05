В свет вышел оригинальный сборник рождественских пьес

"Тайны Рождества. Пьесы для домашнего и школьного театра", "Никея", 2019

До Рождества еще месяц, а значит, есть время всей семьей подготовить домашний спектакль.

Зимняя сказка неумолимо приближается: до Рождества остался месяц, до Нового года - и того меньше. Самое время подумать, чем можно разнообразить грядущие праздники в семейном кругу? Один из проверенных вариантов - поставить вместе с домочадцами спектакль. До революции такими любительскими представлениями никого было не удивить (говорят, Александр Блок и его будущая супруга Любовь Менделеева, играя "домашнего" "Гамлета", и познакомились), и сегодня, пусть далеко не повсеместно, но эта традиция все еще сохраняется.

Вот только каждый год проблема перед "режиссерами" - родителями то есть - встает одна и та же: где найти хорошую пьесу? Такую, чтобы текст ребятам был понятен и, что немаловажно, легко разучивался, а зрителям было интересно на все происходящее смотреть.

В этом смысле "Тайны Рождества" - новинка очень своевременная. В сборнике девять пьес на любой вкус: выбрать можно сюжет как для совсем юных актеров, так и для тех, кто постарше. "За звездой" Елены Григорьевой, например, история сама по себе коротенькая - куплеты в четыре, а то в две строки запомнит даже малыш, никаких особенных костюмов не потребуется… Идеально для сценки, которую можно разыграть перед гостями у домашней елки.

Есть произведения посложнее: с множеством героев, обязательным реквизитом, длинными монологами. Так, пьесу "Бык, Осел и Звезда", написанную Михаилом Бартеневым и Андреем Усачевым, накануне зимних праздников часто ставят не только в домашних, но и во вполне профессиональных театрах. Это непривычный взгляд на рождественские события: действующие лица здесь - животные, которые являются очевидцами всего, что происходит в волшебную ночь. В основе - притча, написанная французским автором Жюлем Сюпервьелем в 1931 году.

А еще в книге спрятаны колядки. Так что, если до спектакля вдруг дело не дойдет, то почувствовать атмосферу праздника самим и подарить ее окружающим можно, пропев эти коротенькие славословия (за них, кстати, полагается вознаграждение, чаще всего в виде сладостей).

В общем, времени на подготовку еще достаточно. Да и что может быть лучшим подарком себе и детям, как не провести наконец-то больше времени вместе?

"Думай и изобретай", Тим Скоренко, "РОСМЭН", 2020

Одна из главных нон-фикшн премьер "для подростков от 10 до 99 лет" выходит под занавес года уходящего, поэтому помечена уже годом приближающимся. Ее автор Тим Скоренко - популяризатор науки, журналист, автор полюбившейся многим серии "Изобретено в России" и "Изобретено в СССР".

На этот раз он призывает перестать восхищаться изобретениями других и научиться придумывать что-то эдакое самому.

"Главное разбудить своего внутреннего изобретателя и больше никогда не давать ему спать!" - вот основной секрет, которым делится автор.

А как его разбудить? Оказывается, очень простою - надо только найти проблему и предложить свое оригинальное решение. "Думай и изобретай" - почти практическое руководство. В ней можно узнать, как избавиться от страха "изобрести колесо", как найти свой рынок и даже как получить патент. Ну и еще в ней очень много поучительных и вдохновляющих историй о создании того, что когда-то изменило жизнь поколений навсегда.

Кстати, Тим Скоренко представит свою новую книгу на Международной ярмарке non/fictio№21 - встреча пройдет 6 декабря в 18.00 в зоне семинаров №2.