В свет вышел оригинальный сборник рождественских пьес

Новости

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до двух человек 21:49
Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи 21:37
Журнал Time поместил Зеленского на обложку 21:32
Историка Соколова отправили из "Бутырки" на психиатрическую экспертизу 21:30
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий 21:07
В Москве отметили под звуки жуаня семилетие Китайского культурного центра 21:03
На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь 20:51
Путин рассказал о реакции мировых лидеров на его предложение по ракетам 20:50
Запрет на поездки в РФ по паспортам Украины не снизит турпоток в Крым 20:40
В Москве Lada сбила женщину с детьми 20:15
Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака" 20:11
В Петербурге движение на ветке метро закрыли из-за упавшего пассажира 20:09
МИД Беларуси призвал к выработке надежных механизмов безопасности 20:03
Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года 19:50
Корреспондент RT пострадала при разгоне акции протеста в Париже 19:42
Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче "Арсенал" - "Локомотив" 19:38
В Совфеде оценили украинский план "Б" по Донбассу 19:30
В Госдуме прокомментировали новые санкции США 19:30
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3 19:26
Комитет ОПЕК+ допустил дополнительное сокращение добычи нефти 19:25
Лавров: Русофобия стала инструментом внутренней политической борьбы в США 19:25
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове 19:20
США ввели новые санкции против России 19:07
Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода 19:02
В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган" 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
05.12.2019 20:43
Рубрика: Культура

В свет вышел оригинальный сборник рождественских пьес

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
"Тайны Рождества. Пьесы для домашнего и школьного театра", "Никея", 2019
До Рождества еще месяц, а значит, есть время всей семьей подготовить домашний спектакль.

Зимняя сказка неумолимо приближается: до Рождества остался месяц, до Нового года - и того меньше. Самое время подумать, чем можно разнообразить грядущие праздники в семейном кругу? Один из проверенных вариантов - поставить вместе с домочадцами спектакль. До революции такими любительскими представлениями никого было не удивить (говорят, Александр Блок и его будущая супруга Любовь Менделеева, играя "домашнего" "Гамлета", и познакомились), и сегодня, пусть далеко не повсеместно, но эта традиция все еще сохраняется.

Вот только каждый год проблема перед "режиссерами" - родителями то есть - встает одна и та же: где найти хорошую пьесу? Такую, чтобы текст ребятам был понятен и, что немаловажно, легко разучивался, а зрителям было интересно на все происходящее смотреть.

В этом смысле "Тайны Рождества" - новинка очень своевременная. В сборнике девять пьес на любой вкус: выбрать можно сюжет как для совсем юных актеров, так и для тех, кто постарше. "За звездой" Елены Григорьевой, например, история сама по себе коротенькая - куплеты в четыре, а то в две строки запомнит даже малыш, никаких особенных костюмов не потребуется… Идеально для сценки, которую можно разыграть перед гостями у домашней елки.

Есть произведения посложнее: с множеством героев, обязательным реквизитом, длинными монологами. Так, пьесу "Бык, Осел и Звезда", написанную Михаилом Бартеневым и Андреем Усачевым, накануне зимних праздников часто ставят не только в домашних, но и во вполне профессиональных театрах. Это непривычный взгляд на рождественские события: действующие лица здесь - животные, которые являются очевидцами всего, что происходит в волшебную ночь. В основе - притча, написанная французским автором Жюлем Сюпервьелем в 1931 году.

Медведев рассказал о чтении книг и любимой музыке

А еще в книге спрятаны колядки. Так что, если до спектакля вдруг дело не дойдет, то почувствовать атмосферу праздника самим и подарить ее окружающим можно, пропев эти коротенькие славословия (за них, кстати, полагается вознаграждение, чаще всего в виде сладостей).

В общем, времени на подготовку еще достаточно. Да и что может быть лучшим подарком себе и детям, как не провести наконец-то больше времени вместе?

"Думай и изобретай", Тим Скоренко, "РОСМЭН", 2020

Одна из главных нон-фикшн премьер "для подростков от 10 до 99 лет" выходит под занавес года уходящего, поэтому помечена уже годом приближающимся. Ее автор Тим Скоренко - популяризатор науки, журналист, автор полюбившейся многим серии "Изобретено в России" и "Изобретено в СССР".

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок

На этот раз он призывает перестать восхищаться изобретениями других и научиться придумывать что-то эдакое самому.

"Главное разбудить своего внутреннего изобретателя и больше никогда не давать ему спать!" - вот основной секрет, которым делится автор.

А как его разбудить? Оказывается, очень простою - надо только найти проблему и предложить свое оригинальное решение. "Думай и изобретай" - почти практическое руководство. В ней можно узнать, как избавиться от страха "изобрести колесо", как найти свой рынок и даже как получить патент. Ну и еще в ней очень много поучительных и вдохновляющих историй о создании того, что когда-то изменило жизнь поколений навсегда.

Кстати, Тим Скоренко представит свою новую книгу на Международной ярмарке non/fictio№21 - встреча пройдет 6 декабря в 18.00 в зоне семинаров №2.

Культура Литература Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права