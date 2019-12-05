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05.12.2019 21:35
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Россияне хотят, чтобы их дети стали волонтерами

Текст: Юрий Политов
Волонтерское движение в России растет, подавляющее большинство россиян хотят, чтобы их дети занимались добровольческой деятельностью. Результаты соцопроса в четверг опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Практически абсолютное большинство (83%) россиян считают, что волонтерская деятельность является примером для молодежи. И 79% опрошенных хотели бы, чтобы их дети были волонтерами", - говорит руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует ТАСС.

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Добровольческие проекты люди оценивают как значимые для страны, и считают, что государство должно помогать волонтерам и активистам общественных организаций.

Кроме того, две трети опрошенных уверены, что движение добровольцев в стране расширяется. В том, что в последние годы люди занимаются добровольческой или волонтерской деятельностью больше, чем 10-15 лет назад, уверены 73% опрошенных. Социологи обращают внимание, что этот показатель устойчиво растет: в 2008 году это мнение разделяли лишь 24% респондентов.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Само понятие "волонтер" ассоциируется у россиян с помощью людям в различных ситуациях и бескорыстной работой.

Социологи также поинтересовались мнением граждан о том, почему, на их взгляд, люди участвуют в волонтерской деятельности.

По мнению половины респондентов (49%), основной мотив деятельности волонтеров - желание чувствовать себя полезными. Также в группу ключевых мотивов волонтерской деятельности входят "возможность решить общие проблемы свои и других людей" (30%), желание реализовать себя и свои инициативы (22%), желание жить интересной, активной жизнью (21%).

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