"Вечерний Урбан": в 11-й раз определены лауреаты премии Urban Awards

Премия Urban Awards - это многоступенчатый экспертный проект, предполагающий всестороннюю независимую проверку жилых комплексов. Оргкомитет в сотрудничестве с коллегией авторитетных экспертов отрасли работает над тем, чтобы рядовой потребитель девелоперского продукта был уверен в его качестве. Победу в любой из номинаций застройщик может предъявить своим клиентам как универсальную и надежную гарантию, поручительство в своем профессионализме и добросовестности.

Узнать о других победителях Urban Awards 2019 вы можете на сайте премии