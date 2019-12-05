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05.12.2019 17:35
Рубрика: Власть

В больницу поневоле

Верховный суд защитил посетителей судов от туберкулеза
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России разъяснил правила рассмотрения дел о принудительной госпитализации граждан, больных туберкулезом.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Документ защищает рядовых посетителей судов от случайного контакта с заразным участником соседнего процесса. Дела о принудительной госпитализации рекомендуется рассматривать по возможности в режиме видеосвязи. Так же можно проводить выездные заседания в больницах.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"В целях охраны жизни и здоровья граждан, присутствующих в здании суда, судей и работников аппарата суда судебное заседание по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке при наличии технической возможности может проводиться путем использования систем видео-конференц-связи суда и медицинской противотуберкулезной организации либо судом может быть назначено выездное судебное заседание в соответствующей медицинской противотуберкулезной организации, в которой обеспечены условия безопасного нахождения судьи, секретаря судебного заседания и участников судебного разбирательства", - говорится в постановлении пленума.

Если человек болен социально опасным заболеванием и является источником инфекции, его долг пройти соответствующее лечение. Если же гражданин умышленно уклоняется от медицинского обследования и лечения, государство вправе предпринять соответствующие меры. Тем не менее подобные дела необходимо рассматривать крайне тщательно, чтобы не допустить неоправданного ограничения прав граждан.

За полгода принято 693 решения о принудительной госпитализации больных туберкулезом

Как отметила в ходе обсуждения документа судья Верховного суда РФ Ольга Николаева, важно не только лечить тех, кто уже заболел, но и предотвращать заражение других. Для этого можно применять принудительную госпитализацию через суд - с помощью административного дела. По ее словам, количество таких административных дел растет.

По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за полгода принято 693 решения о госпитализации граждан в туберкулезный диспансер в недобровольном порядке.

Фото: baza178 / iStockPhoto
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Иск подается прокуратурой или больницей в том случае, если заразный больной уклоняется от лечения. Если место жительства больного неизвестно или гражданин отказывается явиться в суд без уважительных причин, суд вправе рассмотреть дело без него: либо с участием представителя ответчика (если больной пришлет своего защитника), либо с участием назначенного судом адвоката.

В ходе разбирательства судья должен изучить историю болезни, заключение комиссии врачей противотуберкулезной медицинской организации, а также другие документы.

Если в ходе рассмотрения дела выяснится, что гражданин не уклонялся от лечения, суд должен принять решение об отказе в удовлетворении административного иска.

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