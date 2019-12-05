ВКС России отследили все запуски наших и чужих ракет

Командование ВКС России отчиталось за выполнение поставленных учебно-боевых задач. Прежде всего они касались обеспечения безопасности страны от авиационных и ракетных ударов, а также неприкосновенности наших воздушных границ.

В 2019 году были обнаружены все пуски иностранных и отечественных ракет, сообщил заместитель главкома ВКС Андрей Юдин в интервью "Красной звезде". По его словам, в их число вошли девять пусков ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет, выполненных боевыми расчетами космодрома Плесецк. Кроме того, минобороны за тот же период информировало о запусках в интересах ведомства шести ракет-носителей со спутниками и трех пусках МБР. Всего же, по данным Юдина, военные осуществили контроль вывода на орбиту 463 космических аппаратов, в том числе 25 наших и 438 иностранных. У российских границ было обнаружено около 5 тысяч иностранных военных самолетов.

РЛС "Воронеж" может обнаружить и сопроводить до 500 целей на дальности до 6 тысяч километров

Ракетные старты по всему миру в Минобороны России главным отслеживают с помощью радиолокационных станций типа "Воронеж". Их создание началось еще в 2005 году. Сейчас запуски ракет контролируют уже семь таких РЛС метрового и дециметрового диапазона. Они будто гигантскими щитами прикрывают Россию со всех направлений. Станции несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Несколько лет назад военные впервые одновременно ввели в строй сразу три таких РЛС - в Орске, Барнауле и Енисейске. Они обеспечили сплошной радиолокационный контроль воздушного и космического пространства от юго-запада России до Тихого океана. Одна только станция в Енисейске отслеживает все запуски баллистических ракет и траекторию полета космических объектов размером с теннисный мяч на громадной территории между Гренландией и Японией. Дежурная смена РЛС способна обнаружить и сопроводить до 500 подобных целей, находящихся на дальности до 6 тысяч километров.