Всеобщая забастовка парализовала Францию

Каково было разочарование туристов, как местных, так и иностранных, когда по утру в четверг они пытались подняться на верхотуру Эйфелевой башни. Увы, кассы знаковой достопримечательности Парижа не работали, а коротенькое объявление, помещенное рядом, гласило: "Башня закрыта по причине участия служащих во всеобщей забастовке".

Примерно такую же ситуацию можно было наблюдать у станции метро "Жавель", а также у расположившегося поблизости небольшого вокзала электрички RER, что связывает столицу с пригородами.

- Если стачка продлится день-другой, можно потерпеть, а если затянется, то не дай бог, - поделился со мной мужчина средних лет в темной куртке.

Аналогичная картина почти у большинства прочих станций столичной подземки. Правда, некоторые из них все-таки работали в сильно сокращенном режиме часов до восьми утра. Исключение также составляли две автоматические ветки, 1-я и 14-я, пересекающие город с запада на восток.

Массовая забастовка заблокировала не только транспорт, но и культурную жизнь Парижа

А ведь забастовка может затянуться. По крайней мере, транспортники настроены более чем решительно против пенсионной реформы, которую правительство с подачи президента Эмманюэля Маркона намерено воплотить в жизнь. Их можно понять. Вместо нынешнего льготного режима выхода на пенсию в 56-57 лет им светит вкалывать еще годков пять-шесть. То есть на общих основаниях.

Что касается остальных французов, то и их реформа не вдохновляет, ибо в ней начисление пенсии будет происходить по новой "балльной" системе, что фактически может привести к увеличению пенсионного возраста. Поэтому стачкой также охвачены электрики, учителя, медперсонал больниц, пожарные. Даже часть полицейских решили их поддержать, но без участия в манифестациях и митингах.

Забастовка весьма отрицательно сказалась на культурной жизни Парижа. В театре Елисейских Полей отменили постановку "Свадьба Фигаро" американского режиссера Джеймса Грэя (тамошний персонал присоединился к стачечникам). Также поступили еще в трех десятках "храмов Мельпомены", но по иной причине: там поняли, что в нынешних условиях зрителей в зале просто не окажется.