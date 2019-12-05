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05.12.2019 20:20
Рубрика: В мире

Бунт Эйфелевой башни

Всеобщая забастовка парализовала Францию
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Каково было разочарование туристов, как местных, так и иностранных, когда по утру в четверг они пытались подняться на верхотуру Эйфелевой башни. Увы, кассы знаковой достопримечательности Парижа не работали, а коротенькое объявление, помещенное рядом, гласило: "Башня закрыта по причине участия служащих во всеобщей забастовке".

Примерно такую же ситуацию можно было наблюдать у станции метро "Жавель", а также у расположившегося поблизости небольшого вокзала электрички RER, что связывает столицу с пригородами.

Из-за всеобщей забастовки французы прибегнут к системе "Д"

- Если стачка продлится день-другой, можно потерпеть, а если затянется, то не дай бог, - поделился со мной мужчина средних лет в темной куртке.

Аналогичная картина почти у большинства прочих станций столичной подземки. Правда, некоторые из них все-таки работали в сильно сокращенном режиме часов до восьми утра. Исключение также составляли две автоматические ветки, 1-я и 14-я, пересекающие город с запада на восток.

Массовая забастовка заблокировала не только транспорт, но и культурную жизнь Парижа

А ведь забастовка может затянуться. По крайней мере, транспортники настроены более чем решительно против пенсионной реформы, которую правительство с подачи президента Эмманюэля Маркона намерено воплотить в жизнь. Их можно понять. Вместо нынешнего льготного режима выхода на пенсию в 56-57 лет им светит вкалывать еще годков пять-шесть. То есть на общих основаниях.

Экс-министра обороны Франции обвинили в растрате

Что касается остальных французов, то и их реформа не вдохновляет, ибо в ней начисление пенсии будет происходить по новой "балльной" системе, что фактически может привести к увеличению пенсионного возраста. Поэтому стачкой также охвачены электрики, учителя, медперсонал больниц, пожарные. Даже часть полицейских решили их поддержать, но без участия в манифестациях и митингах.

Забастовка весьма отрицательно сказалась на культурной жизни Парижа. В театре Елисейских Полей отменили постановку "Свадьба Фигаро" американского режиссера Джеймса Грэя (тамошний персонал присоединился к стачечникам). Также поступили еще в трех десятках "храмов Мельпомены", но по иной причине: там поняли, что в нынешних условиях зрителей в зале просто не окажется.

В мире Европа Франция
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