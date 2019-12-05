Россияне стали чаще говорить о важности гражданских прав и свобод, которым раньше не придавали особого значения. Таков основной результат опроса, проведенного Левада-центром. Опрос проводился поквартирно с 24 по 30 октября 2019 года.

В нем приняли участие 1616 человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ. По сравнению с аналогичным опросом, проведенным два года назад, наиболее важным для российских граждан сегодня представляется право на жизнь (его значимость выросла с 72 процентов до 78), медицинскую помощь (по-прежнему 70) и справедливый суд (рост с 50 до 64). Увеличился также спрос на социальную защиту (с 57 процентов до 62), свободу слова (с 34 до 58)) и мирных собраний (с 13 до 28). Возможность беспрепятственно получать информацию теперь привлекает 39 процентов опрошенных (в 2017 году было 25). До 30 процентов (было 16) возросло число желающих участвовать в политической и общественной жизни. Стали выше цениться права на неприкосновенность имущества (рост с 46 процентов до 57), на отдых (39 до 52), владение собственностью (с 40 до 50), создание семьи и равноправие в браке (с 28 до 43), выбор места жительства (29 до 42), свободу вероисповедания (с 22 до 40).

"Очевидно, что свобода слова и собраний, право на получение информации и участие в политической жизни страны - ключевые компоненты сущности свободного гражданина, - комментирует результаты опроса профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков. - Устойчивое формирование подобного массового запроса внушает оптимизм. В России уже выросло целое поколение свободолюбивых граждан, не заставших советский период и не испытывающих ностальгии по патернализму со стороны государства. Это поколение имеет запрос на гражданские права и свободы, что, безусловно, сказывается на динамике результатов соцопросов последних лет".

А прошлой осенью в Левада-центре спрашивали россиян, какие ваши чувства последнее время окрепли. Более трети молодых респондентов, опережая по численности представителей других возрастных групп, ответили: "Чувство собственного достоинства и чувство свободы". Вопрос о чувствах, связанных с оценкой времени, социологи Левада-центра задают нашим гражданам регулярно, начиная с 90-х. На исходе ельцинской эпохи доминировали "усталость, безразличие" (52 процента), "отчаяние" (37) и "ожесточение, агрессивность" (37). Далее следовали "страх" (29), "обида" (26) и "растерянность" (24). "Надежду" лелеял лишь каждый десятый, а об "уверенности в завтрашнем дне" говорили всего три человека из ста. Смена власти в стране ознаменовалась сменой чувств у ее граждан. На первое место вышла "надежда", заметно потеснив "отчаяние" и прочие негативные чувства. "Усталость, безразличие", однако же, никуда не исчезли. Они, как показывают опросы, постоянно сопутствуют "надежде", то чуть-чуть отставая, а то даже и обгоняя ее.

Наиболее важным для россиян представляется право на жизнь, медицинскую помощь и справедливый суд

Социологи отмечают, что "чувство собственного достоинства" и "чувство свободы", если верить опросам, растут у всех российских граждан, независимо от их возраста. Но и то и другое чувство в сознании большинства имеет некоторые пределы. Например, четверть россиян считают, что в отдельных случаях ради интересов государства можно согласиться с ограничением свободы, а 10 процентов готовы поставить государственные интересы выше прав отдельного человека. Большинство же опрошенных (47 процентов) убеждены, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства. Еще 13 процентов утверждают, что права отдельного человека всегда важнее интересов отдельного государства. По мнению каждого третьего (31 процент), "государство нам дает немало, но можно требовать и большего" (в 2006 году сторонников этой точки зрения было вдвое меньше). Более 30 процентов граждан полагают, что "государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны" (в 2006 году так думали 39 процентов респондентов). Каждый пятый (19 процентов) уверен, что надо "заставить государство служить нашим интересам" (27 процентов в 2006 году). Еще 11 процентов опрошенных считают, что "государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы", а 4 процента - что "государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то". Таким образом, у россиян личные интересы превалируют над государственными.

По-иному выглядит выбор между свободой и порядком. Более 70 процентов граждан, по данным ВЦИОМ, предпочитают порядок. Чаще других порядок в обмен на свободу выбирают сторонники КПРФ (78 процентов) и пожилые люди (77). Более 45 процентов опрошенных понимают под порядком политическую и экономическую стабильность страны, 29 процентов считают, что порядок - это соблюдение законов, 20 процентов трактуют порядок как возможность для каждого реализовать свои права. Лишь каждый пятый участник опроса считает необходимым неукоснительно соблюдать демократические принципы, "пусть это и может дать определенную свободу разрушительным элементам". На такой точке зрения стоят москвичи и петербуржцы (33 процента), а также молодежь (29). Демократия же, по мнению 47 процентов респондентов, - это свобода слова, печати, вероисповедания. Почти четверть опрошенных связывают демократию с экономическим процветанием страны, а 19 процентов - со строгой законностью. По мнению российского большинства, демократия нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике" страны. Почти 45 опрошенных уверены, что западная демократия несет России хаос и разрушение.

Свои гражданские права россияне хорошо осознают и начинают ценить выше

Уяснить, что же именно население понимает под демократией и насколько она ему необходима, пока в полной мере не удается. Но свои гражданские права россияне хорошо осознают и начинают ценить выше.