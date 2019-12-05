Принят Государственной Думой 14 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 1997, N 20, ст. 2231; 2002, N 12, ст. 1093; 2006, N 3, ст. 282; 2012, N 30, ст. 4172; 2015, N 1, ст. 58; N 10, ст. 1413) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 19:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.";

2) в части четвертой статьи 38 слова "от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; 2015, N 1, ст. 58; N 10, ст. 1413; 2016, N 5, ст. 559; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 31, ст. 4849) следующие изменения:

1) в пункте 12 статьи 15:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");";

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.";

2) в пункте 141 статьи 32 слова "от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ" исключить.

Статья 3

Внести в пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2013, N 27, ст. 3472; 2015, N 1, ст. 58; N 14, ст. 2020; N 29, ст. 4387) следующие изменения:

1) абзац третий дополнить словами "(далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.".

Президент Российской Федерации

В. Путин