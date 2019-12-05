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05.12.2019 07:45
Рубрика: Спорт

"Зенит" одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу

Текст: Максим Домчев
Казанский "Зенит" одержал первую победу на проходящем в Бразилии клубном чемпионате мира по волейболу. Российская команда обыграла "Аль-Райян" из Катара в четырех партиях.

После поражения в трех сетах от бразильского "Крузейро" казанцы начали матч против "Аль-Райяна" не слишком успешно. Первый сет встречи остался за соперником - 25:21. Однако затем удалось перехватить инициативу. Вторая партия сложилась более успешно, и казанцам наконец-то удалось добиться первого успеха - 25:20.

Фото: РИА Новости
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Судьба встречи решилась в третьем сете. Выиграй его "Аль-Райян", и судьба матча могла сложиться иначе. Казанцы вели (21:18), но затем проиграли три очка подряд. В нервной концовке, где оба тренера активно пользовались видеоповторами, "Зенит" все же был чуть удачливее - 25:23. Четвертый сет прошел более спокойно - 25:21.

В составе победителей самыми результативными игроками стали доигровщики Андрей Сурмачевский и Федор Воронков, набравшие по 11 очков.

В другом матче итальянский клуб "Кучине-Лубе" переиграл обидчиков "Зенита" - "Крузейро" - 3-0. После двух туров лидируют итальянцы, одержавшие две победы. У "Круйзейро" и "Зенита" по одной победе, "Аль-Райян" пока очков не набрал.

Спорт Волейбол
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