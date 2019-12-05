Новости

Кабмин рассмотрит проект закона о введении электронных трудовых книжек 00:56
Российские одиночники не попали в тройку лучших в финале Гран-при 00:38
Василий Небензя пошутил в гостях у Дональда Трампа 00:31
США заплатят 15 млн долларов за информацию о командующем спецслужбой Ирана 00:30
ЦСКА обыграл "Жальгирис" в Евролиге 05.12.2019
Смартфоны назвали источником многочисленных физических травм 05.12.2019
В Подмосковье задержан бывший замминистра транспорта 05.12.2019
Бойкова - Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при 05.12.2019
В Гидрометцентре опровергли данные о 40-градусных морозах на Новый год 05.12.2019
Трамп раскритиковал страны-члены НАТО за слишком маленькие взносы 05.12.2019
Ученые: краска для волос увеличивает риск рака молочной железы 05.12.2019
Лавров подписал с главой МИД Андорры соглашение об отмене визового режима 05.12.2019
Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до двух человек 05.12.2019
Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи 05.12.2019
Журнал Time поместил Зеленского на обложку 05.12.2019
Историка Соколова отправили из "Бутырки" на психиатрическую экспертизу 05.12.2019
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий 05.12.2019
В Москве отметили под звуки жуаня семилетие Китайского культурного центра 05.12.2019
На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь 05.12.2019
Путин рассказал о реакции мировых лидеров на его предложение по ракетам 05.12.2019
Запрет на поездки в РФ по паспортам Украины не снизит турпоток в Крым 05.12.2019
В Москве Lada сбила женщину с детьми 05.12.2019
Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака" 05.12.2019
В Петербурге движение на ветке метро закрыли из-за упавшего пассажира 05.12.2019
МИД Беларуси призвал к выработке надежных механизмов безопасности 05.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
05.12.2019 23:48
Рубрика: Спорт

Мячами забросали

Женская сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8034)
На чемпионате мира по гандболу среди женских команд, который в эти дни принимает в японский город Кумамото, прошли очередные матчи группового этапа.
Анна Вяхирева и ее подруги по сборной России уверенно прошли в плей-офф чемпионата мира. Фото: РИА Новости Анна Вяхирева и ее подруги по сборной России уверенно прошли в плей-офф чемпионата мира. Фото: РИА Новости
Анна Вяхирева и ее подруги по сборной России уверенно прошли в плей-офф чемпионата мира. Фото: РИА Новости

Наши девушки продолжили свою беспроигрышную серию и на этот раз обыграли хозяйку турнира - сборную Японии - 33:23.

Россиянки разгромили Аргентину на чемпионате мира по гандболу

Отметим, что перед игрой главный тренер сборной России Амброс Мартин призвал команду со всей серьезностью отнестись к сопернику:

- Сборная Японии - серьезный соперник. Кроме того, что для них этот чемпионат домашний, японская команда играет в быстрый гандбол, непривычный для европейцев. К тому же сборная Японии целенаправленно готовилась к чемпионату мира и домашней Олимпиаде, наигрывая состав на продолжительных сборах.

Фото: РИА Новости
Россиянки стартовали на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем

В справедливости слов своего наставника наши смогли убедиться в первом тайме. Японки были очень быстры, и россиянкам никак не удавалось наладить игру в обороне. В итоге на перерыв команды ушли при счете 16:16. Тренерский штаб внес серьезные коррективы и дальше российские девушки смогли прибавить, планомерно увеличивая отрыв и в конечном итоге довели матч до четвертой подряд победы на чемпионате мира.

Комментируя успех корреспонденту агентства РИА Новости, генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил настрой команды:

- Мне очень нравится, что сборная России на чемпионате мира играет с полной концентрацией. В первом тайме матча с Японией был сумасшедший темп, потому что азиатские команды за счет своих скоростных качеств стараются перебегать соперника. Скоростная игра не сбила нас с толку. Мы отвечали разящими контратаками, и под конец матча Япония подустала. Преимущество в росте и в мастерстве было на нашей стороне.

6 декабря россиянки сразятся за первое место в группе с девушками из Швеции, которые также не знают поражений на ЧМ-2019

Теперь сборной России предстоит сыграть самый важный матч на первом этапе, против соперниц из Швеции, которая также не знает поражений.

Поединок пройдет в пятницу в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию болельщики смогут посмотреть на телеканале и сайте "Матч ТВ".

Спорт Виды спорта Командный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права