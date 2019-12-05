На чемпионате мира по гандболу среди женских команд, который в эти дни принимает в японский город Кумамото, прошли очередные матчи группового этапа.

Анна Вяхирева и ее подруги по сборной России уверенно прошли в плей-офф чемпионата мира. Фото: РИА Новости

Наши девушки продолжили свою беспроигрышную серию и на этот раз обыграли хозяйку турнира - сборную Японии - 33:23.

Отметим, что перед игрой главный тренер сборной России Амброс Мартин призвал команду со всей серьезностью отнестись к сопернику:

- Сборная Японии - серьезный соперник. Кроме того, что для них этот чемпионат домашний, японская команда играет в быстрый гандбол, непривычный для европейцев. К тому же сборная Японии целенаправленно готовилась к чемпионату мира и домашней Олимпиаде, наигрывая состав на продолжительных сборах.

В справедливости слов своего наставника наши смогли убедиться в первом тайме. Японки были очень быстры, и россиянкам никак не удавалось наладить игру в обороне. В итоге на перерыв команды ушли при счете 16:16. Тренерский штаб внес серьезные коррективы и дальше российские девушки смогли прибавить, планомерно увеличивая отрыв и в конечном итоге довели матч до четвертой подряд победы на чемпионате мира.

Комментируя успех корреспонденту агентства РИА Новости, генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин отметил настрой команды:

- Мне очень нравится, что сборная России на чемпионате мира играет с полной концентрацией. В первом тайме матча с Японией был сумасшедший темп, потому что азиатские команды за счет своих скоростных качеств стараются перебегать соперника. Скоростная игра не сбила нас с толку. Мы отвечали разящими контратаками, и под конец матча Япония подустала. Преимущество в росте и в мастерстве было на нашей стороне.

6 декабря россиянки сразятся за первое место в группе с девушками из Швеции, которые также не знают поражений на ЧМ-2019

Теперь сборной России предстоит сыграть самый важный матч на первом этапе, против соперниц из Швеции, которая также не знает поражений.

Поединок пройдет в пятницу в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию болельщики смогут посмотреть на телеканале и сайте "Матч ТВ".