Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4351; 2016, N 1, ст. 25; N 26, ст. 3890; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 1, ст. 90; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4430) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части 11 слова "являющегося единым институтом развития в жилищной сфере Агентства ипотечного жилищного кредитования" заменить словами "единого института развития в жилищной сфере";

б) в части 3:

пункт 1 после слова "содействие" дополнить словами "развитию территорий общего пользования, благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, территорий городских населенных пунктов, городских поселений и городских округов, городов федерального значения для удовлетворения социально-бытовых потребностей граждан, в том числе проживающих на соответствующей территории (далее - городская среда), содействие";

пункт 3 признать утратившим силу;

пункт 4 после слова "территории" дополнить словами "и повышению качества городской среды";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) содействие развитию рынка найма (аренды) гражданами (юридическими лицами) помещений, предназначенных для проживания;";

пункт 6 признать утратившим силу;

в) часть 4 дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34) оказывает содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, юридическим лицам в области развития городской среды;";

2) в статье 5:

а) в пункте 1 части 1 слова "и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность его организаций" исключить;

б) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: "Единый институт развития в жилищной сфере составляет годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Отчетными периодами для промежуточной консолидированной финансовой отчетности являются квартал, полугодие и девять месяцев.";

в) дополнить частями 21 - 23 следующего содержания:

"21. Годовая консолидированная финансовая отчетность единого института развития в жилищной сфере представляется не позднее чем через сто двадцать дней после окончания отчетного года, за который составлена такая отчетность. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность единого института развития в жилищной сфере представляется не позднее чем через шестьдесят дней после окончания отчетного периода, за который составлена такая отчетность. В случае, если последний день срока представления консолидированной финансовой отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем срока представления консолидированной финансовой отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.

22. Единый институт развития в жилищной сфере раскрывает годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. При этом годовую консолидированную финансовую отчетность и промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную за первое полугодие, единый институт развития в жилищной сфере раскрывает вместе с аудиторским заключением о годовой консолидированной финансовой отчетности и заключением, составленным по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, осуществляемой в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.

23. Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность единого института развития в жилищной сфере подлежит направлению в постоянно действующий совещательный орган, образованный Правительством Российской Федерации в целях рассмотрения вопросов обеспечения стабильности финансовой системы, выявления системных рисков и разработки предложений о мерах, направленных на снижение таких рисков (далее - Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности).";

г) в части 3 слова "подлежит направлению Президенту Российской Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации" заменить словами "и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность его организаций подлежат размещению на официальном сайте единого института развития в жилищной сфере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

д) часть 5 признать утратившей силу;

3) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Обеспечение финансовой устойчивости единого института развития в жилищной сфере

1. Единый институт развития в жилищной сфере обязан соблюдать норматив достаточности собственных средств (капитала), норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и норматив финансового рычага (далее также - нормативы финансовой устойчивости). Единый институт развития в жилищной сфере рассчитывает нормативы финансовой устойчивости ежеквартально на дату составления годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

2. Минимально допустимое числовое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) составляет 0,115.

3. Максимально допустимое числовое значение норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков составляет 0,25.

4. Минимально допустимое числовое значение норматива финансового рычага составляет 0,025.

5. Единый институт развития в жилищной сфере не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день принятия такого решения или осуществления выплаты не соблюдается хотя бы один из нормативов финансовой устойчивости либо выплата объявленных дивидендов приведет к несоблюдению хотя бы одного из нормативов финансовой устойчивости.

6. В случае несоблюдения единым институтом развития в жилищной сфере нормативов финансовой устойчивости, а также в случае признания Национальным советом по обеспечению финансовой стабильности результатов предусмотренных настоящей статьей стресс-тестирований неудовлетворительными единый институт развития в жилищной сфере обязан разработать план обеспечения своей финансовой устойчивости и представить указанный план Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности для его утверждения. Единый институт развития в жилищной сфере обязан соблюдать план обеспечения своей финансовой устойчивости.

7. Аудиторское заключение о годовой консолидированной финансовой отчетности и заключение, составленное по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, должны также содержать данные о результатах проверки аудиторской организацией соблюдения единым институтом развития в жилищной сфере нормативов финансовой устойчивости по состоянию на отчетную дату.

8. Правительство Российской Федерации устанавливает:

1) методику расчета нормативов финансовой устойчивости, предусматривающую в том числе необходимость расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) на основании модели количественной оценки кредитного риска (на основе внутренних рейтингов кредитоспособности);

2) методику количественной оценки кредитного риска (на основе внутренних рейтингов кредитоспособности);

3) методику и порядок проведения единым институтом развития в жилищной сфере стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала), стресс-тестирования достаточности своих ликвидных активов, предусматривающие в том числе перечень случаев, в которых единый институт развития в жилищной сфере обязан по итогам проведения указанных стресс-тестирований разработать план обеспечения своей финансовой устойчивости и представить указанный план Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности;

4) сроки представления Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности отчета о соблюдении нормативов финансовой устойчивости, плана обеспечения финансовой устойчивости единого института развития в жилищной сфере, результатов проведения предусмотренных настоящей статьей стресс-тестирований и результатов проверки, указанной в части 9 настоящей статьи;

5) порядок осуществления контроля за соблюдением единым институтом развития в жилищной сфере плана обеспечения своей финансовой устойчивости.

9. Модель количественной оценки кредитного риска, на основании которой осуществляется расчет норматива достаточности собственных средств (капитала), подлежит проверке внешними (независимыми) экспертами, привлекаемыми единым институтом развития в жилищной сфере. Указанная проверка осуществляется после разработки данной модели, а также в случае внесения в нее существенных изменений, но не реже одного раза в пять лет. Критерии существенности изменений, вносимых в данную модель, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

10. Единый институт развития в жилищной сфере обязан проводить стресс-тестирование достаточности собственных средств (капитала) не реже одного раза в год и стресс-тестирование достаточности своих ликвидных активов не реже одного раза в шесть месяцев.

11. Единый институт развития в жилищной сфере обязан представлять Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности отчет о соблюдении нормативов финансовой устойчивости, результаты проведения предусмотренных настоящей статьей стресс-тестирований и результаты проверки, указанной в части 9 настоящей статьи.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3617; N 49, ст. 5723; 2009, N 19, ст. 2281; N 52, ст. 6419; 2010, N 22, ст. 2695; N 30, ст. 3996, 3997; 2011, N 1, ст. 19; N 25, ст. 3531; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4562, 4592; N 49, ст. 7027; 2012, N 29, ст. 3998; N 53, ст. 7615, 7643; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4260; N 48, ст. 6637; 2015, N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3369; N 29, ст. 4342, 4351; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 25; N 22, ст. 3097; N 26, ст. 3890; 2018, N 1, ст. 39, 90) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Целями предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности единого института развития являются содействие развитию жилищного строительства, содействие иному развитию территорий, включая создание парков, промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, для формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан.";

б) в части 2:

пункт 1 дополнить словами ", развития рынка найма (аренды) гражданами (юридическими лицами) помещений, предназначенных для проживания";

в пункте 2 слова "развитию деятельности" заменить словами "развитию городской среды, развитию деятельности", слова ", в том числе по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории" исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) оказание содействия обустройству территорий городских населенных пунктов, городских поселений и городских округов, городов федерального значения, используемых гражданами, проживающими на территориях таких поселений и округов, городов федерального значения;";

пункты 4 и 5 признать утратившими силу;

в) в части 3:

пункты 11 - 13 признать утратившими силу;

в пункте 3 слова ", объектов инфраструктуры" заменить словами "и (или) объектов инженерной инфраструктуры (в том числе объектов инфраструктуры связи), объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры (далее - объекты инфраструктуры)";

дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52) осуществляет в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа передачу земельных участков единого института развития в безвозмездное пользование организациям единого института развития в жилищной сфере, указанным в статье 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - организация единого института развития), на срок, определенный решением межведомственного коллегиального органа, в целях создания наемных домов, иных объектов, помещения в которых предназначены для проживания граждан, или в иных целях жилищного строительства, определенных данным решением;";

в пункте 63 слова "безвозмездную передачу земельных участков единого института развития в жилищной сфере, в том числе с расположенными на них объектами" заменить словами "передачу земельных участков единого института развития в жилищной сфере, объектов", после слова "собственность" дополнить словами "(в том числе безвозмездно)";

пункт 12 признать утратившим силу;

в пункте 121 слова "в собственность" заменить словами "право собственности на", после слов "в жилищной сфере" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал,";

пункт 14 признать утратившим силу;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) оказывает содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, юридическим лицам в области развития городской среды, территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;";

в пункте 16 слово "маркетинг," и слова ", рынка строительных материалов, рынка изделий и конструкций, их производства для целей жилищного строительства, а также осуществляет рекламно-выставочную деятельность для обеспечения реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом" исключить;

пункты 17 и 18 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 181-1 следующего содержания:

"181-1) осуществляет реконструкцию, капитальный и (или) текущий ремонт объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках единого института развития;";

в пункте 183 слово "проекты" заменить словами "предложения о внесении";

г) часть 31 после слов "в жилищной сфере" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал,";

2) в статье 11:

а) часть 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) копии документов о результатах контрольных мероприятий по проверке использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества;";

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "При отсутствии у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению федеральным имуществом, на дату получения указанного в настоящей части запроса документа, предусмотренного пунктом 21 части 5 настоящей статьи, данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет контрольные мероприятия по проверке использования земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества и направляет такой документ направившему такой запрос органу государственной власти субъекта Российской Федерации, единому институту развития в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней.";

в) части 68 - 610 признать утратившими силу;

г) пункт 22 части 7 после слов "в жилищной сфере" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал,";

д) в части 8:

пункты 7 и 9 признать утратившими силу;

пункт 11 после слов "в жилищной сфере" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал,";

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) передачи земельных участков единого института развития в безвозмездное пользование организации единого института развития в жилищной сфере с указанием сроков и целей такой передачи (для создания наемных домов, иных объектов, помещения в которых предназначены для проживания граждан, или в иных целях жилищного строительства).";

3) в статье 12:

а) в части 1:

пункт 22 после слов "в жилищной сфере" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал,";

пункт 31 после слов "в жилищной сфере" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал,";

б) в части 4:

в пункте 1:

подпункт "е" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал";

пункт 4 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) поручение единому институту развития после передачи ему земельного участка, находящегося в федеральной собственности, осуществить передачу указанного земельного участка в безвозмездное пользование организации единого института развития, сроки и цели такой передачи (для создания наемных домов, иных объектов, помещения в которых предназначены для проживания граждан, или в иных целях жилищного строительства).";

в) дополнить частями 52 - 54 следующего содержания:

"52. Предусмотренная пунктом 9 части 4 настоящей статьи передача земельного участка, находящегося в федеральной собственности, должна быть осуществлена в срок не более чем десять рабочих дней со дня принятия решения межведомственным коллегиальным органом. Договор безвозмездного пользования земельным участком единого института развития, заключаемый с организацией единого института развития, должен предусматривать цели передачи земельного участка, соответствующие принятому межведомственным коллегиальным органом решению. Срок действия такого договора определяется в соответствии с указанным решением. В случае отсутствия утвержденной документации по планировке территории, предусмотренной законодательством о градостроительной деятельности, при необходимости ее наличия такой договор должен предусматривать обязанность организации единого института развития обеспечить утверждение данной документации не позднее трех лет со дня заключения такого договора. Организация единого института развития не вправе передавать свои права и обязанности по договору безвозмездного пользования земельным участком единого института развития третьему лицу.

53. Организация единого института развития ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет в единый институт развития отчет об исполнении договора безвозмездного пользования земельным участком единого института развития.

54. Нарушение предусмотренных частью 52 настоящей статьи условий договора безвозмездного пользования земельным участком единого института развития организацией единого института развития и предусмотренных частью 53 настоящей статьи требований является основанием для единого института развития отказаться от этого договора (исполнения договора).";

4) часть 10 статьи 121 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) осуществление реконструкции, капитального и (или) текущего ремонта объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках единого института развития, в качестве агента Российской Федерации.";

5) в части 1 статьи 122:

а) пункт 1 после слов "продажа земельных участков единого института развития" дополнить словами "и расположенного на таких земельных участках имущества, указанного в подпункте "в" пункта 1 части 4 статьи 12 настоящего Федерального закона";

б) пункты 2, 3 и 4 признать утратившими силу;

в) пункт 5 после слов "продажа земельных участков единого института развития" дополнить словами "и расположенного на таких земельных участках имущества, указанного в подпункте "в" пункта 1 части 4 статьи 12 настоящего Федерального закона,";

г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) передача в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа земельных участков единого института развития в безвозмездное пользование организации единого института развития на срок, определенный указанным решением, в целях создания наемных домов, иных объектов, помещения в которых предназначены для проживания граждан, или в иных целях жилищного строительства, определенных указанным решением;";

д) пункт 9 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) занятых находящимися в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности объектами недвижимого имущества;";

е) в пункте 12 слова "безвозмездная передача" заменить словами "передача объектов недвижимого имущества единого института развития,", после слова "собственность" дополнить словами "(в том числе безвозмездно)";

ж) дополнить пунктом 413 следующего содержания:

"413) осуществление реконструкции, капитального и (или) текущего ремонта объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках единого института развития;";

6) в статье 13:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "на срок один год в целях жилищного строительства и полтора года в целях" заменить словами "в целях жилищного строительства,", слова "четыре года" исключить, слова "передает органам" заменить словами "передает на три года органам";

в пункте 6 слово "снос" заменить словами "снос или реконструкция";

б) в части 12 слово "четыре" заменить словом "три";

7) в статье 14:

а) в части 3 слова "и условий" заменить словами "и (или) условий";

б) в части 7:

абзац первый после слов "объектов инфраструктуры" дополнить словами "или договоры подряда, предусматривающие реконструкцию объекта недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, для целей, предусмотренных частью 1 статьи 13 настоящего Федерального закона", дополнить словами "и объекты недвижимого имущества соответственно";

пункт 1 после слов "такие земельные участки" дополнить словами "и объекты недвижимого имущества", дополнить словами "и объектами";

8) в статье 16:

а) пункт 5 части 1 дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал";

б) часть 15 после слов "в жилищной сфере" дополнить словами "либо в качестве вклада в имущество единого института развития в жилищной сфере, не увеличивающего его уставный капитал,";

9) в статье 161:

а) в части 1:

абзац первый после слов "сети "Интернет" дополнить словами ", а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации";

пункт 2 после слов "осуществления жилищного строительства" дополнить словами "(общей площади жилых помещений в объектах, подлежащих строительству)", после слов "земельного участка," дополнить словами "в том числе с указанием доли стандартного жилья,";

б) пункт 3 части 5 признать утратившим силу;

10) в статье 161-1:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Проведение аукционов в электронной форме осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки с учетом требований пунктов 3-5, 7, 8, подпунктов 1, 2 и 4 пункта 9, пунктов 11 - 14 статьи 321 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". Условия проведения аукционов в электронной форме, в том числе в части определения требований к проведению аукциона, участникам аукциона, признания аукциона несостоявшимся, размера и срока внесения и возврата задатка, содержания извещения о проведении аукциона (начальная цена, "шаг аукциона" и иные сведения), предоставления участниками аукциона необходимых документов, оформления результатов аукциона, определения победителя аукциона, заключения договора с победителем аукциона, а в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, с иным участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавливаются статьями 3911 и 3912 Земельного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, статьями 161 и 167 настоящего Федерального закона.";

б) часть 4 после слов "сети "Интернет" дополнить словами ", а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации,";

в) часть 6 признать утратившей силу;

11) в статье 162:

а) в части 1 слова "аукциона на право заключения договоров безвозмездного пользования земельными участками единого института развития для их комплексного освоения в целях строительства стандартного жилья, аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков единого института развития для их комплексного освоения в целях строительства стандартного жилья или аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков единого института развития для их комплексного освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья и иного жилищного строительства," исключить;

б) в абзаце первом части 2 слова "для комплексного освоения территории, комплексного развития территории" исключить;

12) в статье 165:

а) в части 32 слова "реализовали свое право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в соответствии со статьей 166 или 166-1 настоящего Федерального закона, либо" исключить;

б) часть 131 после слов "разрешения на строительство" дополнить словами "либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о соответствии планируемого к строительству объекта индивидуального жилищного строительства) в отношении", слова "такого разрешения" заменить словами "таких разрешения или уведомления";

в) абзац первый части 17 после слов "вводе в эксплуатацию" дополнить словами "или о получении уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства) в отношении";

г) пункт 3 части 28 дополнить словами "или копии уведомлений о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства";

д) пункт 3 части 29 дополнить словами "или копии уведомлений о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства";

13) статьи 166 - 166-2 признать утратившими силу;

14) в статье 166-3:

а) часть 4 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) обязательство лица, с которым заключен договор аренды, получить разрешение на строительство или уведомление о соответствии планируемого к строительству объекта индивидуального жилищного строительства в определенный таким договором срок, если таким договором не предусматривается комплексное освоение территории;";

б) в части 6 слово "первого" исключить;

в) часть 7 после слов "в том числе" дополнить словами "получение разрешения на строительство или уведомления о соответствии планируемого к строительству объекта индивидуального жилищного строительства,";

г) в части 8 слова "обязательства, предусмотренного пунктом 3 части 4 настоящей статьи" заменить словами "обязательств, предусмотренных пунктами 21, 3 и 5 части 4 настоящей статьи, а также нарушения срока получения разрешения на строительство или уведомления о соответствии планируемого к строительству объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотренных частью 7 настоящей статьи";

15) в статье 167:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. При проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков единого института развития для жилищного строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, единым институтом развития могут устанавливаться следующие требования к участникам указанных аукционов:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) наличие у участника аукциона, или у любого из его дочерних обществ, или у его основного общества, или у любого из дочерних хозяйственных обществ основного общества опыта работы в качестве застройщика не менее чем три года при условии, что совокупная общая площадь жилых помещений в объектах, введенных в эксплуатацию указанными лицами за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, составляет не менее средней годовой площади жилых помещений в объектах, подлежащих строительству, исходя из срока аренды земельного участка и предусмотренной извещением о проведении аукциона минимальной общей площади жилых помещений;";

пункт 2 признать утратившим силу;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. При проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков единого института развития для жилищного строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития территории единым институтом развития в соответствии со статьей 166-3 настоящего Федерального закона наряду с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, могут устанавливаться следующие требования к участникам указанных аукционов:

1) минимальная стоимость активов участника аукциона по бухгалтерскому балансу по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, размер которой не может быть установлен больше рыночной стоимости земельного участка единого института развития более чем в сорок раз;

2) наличие у участника аукциона минимального размера собственных средств, рассчитываемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", либо кредитного договора, предусматривающего предоставление участнику аукциона кредита для исполнения условий договора аренды земельного участка единого института развития, заключенного по результатам аукциона. При этом указанные требования не могут быть установлены в размере, превышающем рыночную стоимость земельного участка единого института развития более чем в четыре раза;

3) наличие у участника аукциона или у его основного общества кредитного рейтинга, присвоенного хотя бы одним из аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств, на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации, сниженного не более чем на пять ступеней;

4) наличие у участника аукциона, или у его основного общества, или у любого из дочерних хозяйственных обществ основного общества опыта осуществления деятельности по договорам о развитии застроенной территории, и (или) договорам о комплексном развитии территории, и (или) договорам о комплексном освоении территории.";

в) в части 2:

в абзаце первом слово "обязательные" исключить;

пункт 2 признать утратившим силу;

г) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:

"1) требования, предусмотренные пунктом 1 части 1, частью 11, пунктом 1 части 2 настоящей статьи, применяются в совокупности в отношении лиц, являющихся сторонами договора простого товарищества;";

д) пункт 3 части 6 признать утратившим силу;

е) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. В целях подтверждения соответствия предусмотренным частью 11 настоящей статьи требованиям к участникам аукционов заявители в установленный извещением о проведении аукциона срок представляют следующие документы:

1) бухгалтерские балансы участника аукциона;

2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении участника аукциона, дочерних обществ участника аукциона, основного общества участника аукциона, дочерних хозяйственных обществ основного общества участника аукциона либо иные документы, подтверждающие основания признания таких обществ дочерними;

3) уведомления или иные документы, подтверждающие присвоение кредитного рейтинга участнику аукциона или его основному обществу рейтинговым агентством, аккредитованным в установленном порядке;

4) копии договоров о развитии застроенной территории, и (или) договоров о комплексном развитии территории, и (или) договоров о комплексном освоении территории, а также реквизиты решения об утверждении проектов планировки территории и копии разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, построенных в соответствии с такими проектами.";

16) в статье 167-1:

а) в части 2 слова "(в том числе для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья), в аренду для строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья (в том числе для комплексного освоения территории в целях строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья и иного жилищного строительства)" и цифры "- 166-2" исключить;

б) в части 3 слова ", заключения договора безвозмездного пользования таким земельным участком или договора аренды такого земельного участка для строительства стандартного жилья (в том числе для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья), заключения договоров аренды такого земельного участка для строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья (в том числе для комплексного освоения территории в целях строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья и иного жилищного строительства)" исключить.

Статья 3

В части 5 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4163) слова "акционерному обществу "Единый институт развития в жилищной сфере" заменить словами "единому институту развития в жилищной сфере".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого - шестого пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзацы четвертый - шестой пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

3. В случае передачи органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, которые находятся в федеральной собственности, на основании решения межведомственного коллегиального органа, принятого до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются положения абзаца первого части 1 и части 12 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

4. К отношениям, возникшим на основании договоров, заключенных в соответствии со статьями 166 - 166-2 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), применяются положения указанного Федерального закона (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации

В. Путин