Новости

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до двух человек 21:49
Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи 21:37
Журнал Time поместил Зеленского на обложку 21:32
Историка Соколова отправили из "Бутырки" на психиатрическую экспертизу 21:30
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий 21:07
В Москве отметили под звуки жуаня семилетие Китайского культурного центра 21:03
На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь 20:51
Путин рассказал о реакции мировых лидеров на его предложение по ракетам 20:50
Запрет на поездки в РФ по паспортам Украины не снизит турпоток в Крым 20:40
В Москве Lada сбила женщину с детьми 20:15
Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака" 20:11
В Петербурге движение на ветке метро закрыли из-за упавшего пассажира 20:09
МИД Беларуси призвал к выработке надежных механизмов безопасности 20:03
Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года 19:50
Корреспондент RT пострадала при разгоне акции протеста в Париже 19:42
Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче "Арсенал" - "Локомотив" 19:38
В Совфеде оценили украинский план "Б" по Донбассу 19:30
В Госдуме прокомментировали новые санкции США 19:30
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3 19:26
Комитет ОПЕК+ допустил дополнительное сокращение добычи нефти 19:25
Лавров: Русофобия стала инструментом внутренней политической борьбы в США 19:25
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове 19:20
США ввели новые санкции против России 19:07
Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода 19:02
В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган" 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
05.12.2019 21:32
Рубрика: В мире

Журнал Time поместил Зеленского на обложку

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 16 декабря, президента Украины Владимира Зеленского. Об этом редакция издания сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Под фотографией размещена надпись: "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

Фото: Александр Алексеев/ РИА Новости.
Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Номер выйдет в двух вариантах: международном, и внутреннем - для США. На обложке первого будет Зеленский, на развороте второго можно будет увидеть Трампа.

Главная тема первого экземпляра посвящена тому, как украинский лидер справляется со своей ролью, будучи втянут в "крупнейшую в мире политическую драму". В статье опубликуют и ответы президента Украины на некоторые вопросы, которые задали ему журналисты. В интервью, в частности, затрагивается нашумевший телефонный разговор Зеленского с Трампом, который в итоге привел к началу процедуры импичмента в отношении американского лидера, отмечают украинские СМИ. Главной темой внутреннего номера станет тот самый импичмент.

В мире экс-СССР Украина В мире США Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права