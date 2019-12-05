Журнал Time поместил Зеленского на обложку

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 16 декабря, президента Украины Владимира Зеленского. Об этом редакция издания сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Под фотографией размещена надпись: "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

Номер выйдет в двух вариантах: международном, и внутреннем - для США. На обложке первого будет Зеленский, на развороте второго можно будет увидеть Трампа.

Главная тема первого экземпляра посвящена тому, как украинский лидер справляется со своей ролью, будучи втянут в "крупнейшую в мире политическую драму". В статье опубликуют и ответы президента Украины на некоторые вопросы, которые задали ему журналисты. В интервью, в частности, затрагивается нашумевший телефонный разговор Зеленского с Трампом, который в итоге привел к началу процедуры импичмента в отношении американского лидера, отмечают украинские СМИ. Главной темой внутреннего номера станет тот самый импичмент.