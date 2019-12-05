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05.12.2019 18:11
Рубрика: Культура

Зрители могут сами составить новогоднюю телепрограмму

Текст: Сусанна Альперина
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В преддверии новогодних и рождественских праздников телеканал TV1000 Русское кино решил предложить зрителям самим выбрать, каким будет эфир 1 января. Сформировать телепрограмму на первый день нового года может каждый, проголосовав за любимые отечественные фильмы на сайте tv1000ruskino.ru. Победят 10 фильмов, набравших наибольшее число голосов, - именно столько вмещает суточный эфир телеканала. Напомним, что в прошлом году Первый канал предлагал голосовать за участников новогоднего "Огонька", но, по странному стечению обстоятельств, зрители проголосовали за тех же, кого они обычно видят в новогодние праздники.

Фото: iStock
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Народное голосование TV1000 Русское кино стартует 5 декабря. На сайте канала телезрители смогут выбрать 10 фильмов, которые лучше всего подойдут для новогодней телепрограммы канала. Голосование пройдет в режиме реального времени: участники смогут отслеживать, как меняется количество голосов за ту или иную картину. Результаты голосования будут объявлены 26 декабря. Десять фильмов, набравших наибольшее количество голосов телезрителей, будут показаны в новогоднем эфире 1 января.

"TV1000 Русское кино станет первым телеканалом, где сами зрители смогут составить себе программу передач, пусть и на один, но зато первый день в году. На выбор наша редакция подготовила фильмы, и не только праздничной тематики, которые были популярны в нашем репертуаре. Мы решили выступить в роли Деда Мороза, а подарок себе на Новой год зрители смогут выбрать сами. Если опыт будет удачным, возможно, это станет доброй традицией", - отметил программный директор киноканалов группы компаний Viasat Сергей Зоненлихт.

Из чего зрители будут выбирать? В "список желаний" первого дня 2020 могут попасть "Ирония судьбы. Продолжение", фильмы из серии "О чем говорят мужчины", без которых теперь сложно представить любое веселое застолье, а также праздничный хит "Тариф новогодний". От голосования зависит, покажут в эфире новый спортивный экшн "Дикая лига" или спортивную драму "Легенда №17", мультфильм про богатырей или про противостояние волков и овец. Также в списке фильмов на выбор комедии "Всё или ничего", "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", "Дорогой папа" и другие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Новый год Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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