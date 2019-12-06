Александр Шестаков: "ЮУрГУ умеет "быстро двигаться"

Международное сотрудничество

В университете ведутся серьезные исследования в кооперации с зарубежными учеными. Расскажите о взаимодействии с коллегами из других стран.

Александр Шестаков: Один из векторов развития Южно-Уральского госуниверситета - взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными учеными. Коллаборации повышают эффективность научной работы. С нами сотрудничают ученые высокого уровня. Они не занимаются мелкотемьем, работают в перспективных направлениях. Это взаимодействие помогает нам уверенно двигаться вперед.

За 2018-2019 годы учеными университета совместно с зарубежными коллегами было опубликовано более 830 статей в ведущих мировых журналах, входящих в БД Scopus. Показательный пример - успехи доктора исторических наук Андрея Епимахова, который опубликовал две статьи самого высокого качественного уровня по археологии в научном журнале "Nature", статью в "Science". Результаты исследований получены в коллаборации с Институтом истории и археологии УрО РАН, с партнерами из Германии, Англии и других стран.

Есть примеры очень хороших инженерных работ. Одна из таких работ в области аддитивных технологий выполнена нами совместно со специалистами университета Сент-Этьена (Франция) и компанией академика Валентина Гапонцева "ИРЭ-Полюс" (мирового лидера в области промышленных лазеров) в интересах промышленной группы "КОНАР", которая успешно создает импортозамещающую технику для нашего нефтегазового комплекса. Компания выпускает двигатели большой мощности, в которых вал двигателя весит от 300 килограммов. В коллаборации было проведено существенное упрочнение валового двигателя, что повысило его надежность.

Мы создаем международные лаборатории, которыми руководят ведущие зарубежные ученые. В предыдущие годы в ЮУрГУ было восемь международных лабораторий, и они показали свою эффективность. В этом году открыли еще четыре, и они тоже успешно работают. Мы считаем очень важным развитие коллабораций. Сотрудничая с зарубежными учеными, получаем результаты во многих направлениях научной и образовательной деятельности.

Универсальный вуз

Остался ли технический уклон у ЮУрГУ или теперь больше гуманитарных специальностей?

Александр Шестаков: ЮУрГУ стал универсальным вузом. Все технические направления, которые у нас были, сохранились. Мы развили естественнонаучный блок: математика, физика, химия. Ну и гуманитарный блок, который образовался в период перестройки, у нас сохраняется. С одной стороны, универсальность усложняет управление - слишком много направлений деятельности. Но, с другой стороны, есть возможность работать над междисциплинарными проектами. Сегодня основные результаты дают именно перспективные междисциплинарные проекты. Университет - структура, которая позволяет их эффективно реализовывать.

Приведу пример. В прошлом году появилась задача - оценивать экологическое состояние в городе. Ведутся замеры из труб предприятий-загрязнителей. Мы собрали команду, в которую вошли математики, физики, химики и программисты. Эта команда в достаточно короткий срок создала такой программный продукт, аналогов которому в нашей стране нет. Есть пара зарубежных аналогов, позволяющих в динамике оценивать состояние воздушной среды города.

Мы провели эксперимент, в котором участвовала лаборатория "Росприроднадзора". Данные наших расчетов и результаты замеров, полученных в лаборатории, совпали. Во время своего визита в ЮУрГУ профессор Саутгемптонского университета (Великобритания) Эндрю Канди сказал, что программный продукт интересен, его применение возможно в Англии, где тоже есть такие проблемы. Вот результат серьезной междисциплинарной работы, которая, к слову, была инициирована Магнитогорским металлургическим комбинатом. Мы выставляли этот проект на конференции в Казани, и у нас появился индустриальный партнер в лице властей Альментьевска. Город находится в нефтедобывающей области Татарстана. Муниципалитету интересно определение состояния воздушного бассейна в стокилометровой зоне.

Работодатели делают выбор

Отслеживается ли трудоустройство выпускников? Есть ли статистика и успешные примеры?

Александр Шестаков: Безусловно. Даже в период перестройки, когда все было непонятно, у нас существовало распределение выпускников. Есть оно и сейчас. К примеру, в прошлом году в ЮУрГУ на очной форме обучения получили распределение 92 процента выпускников. Мы поддерживаем связи с работодателями. Более того, мы создали систему оценки качества подготовки выпускников и распространили ее по федеральным округам в вузы. Проводим опрос работодателей. Их оценка наших выпускников - на уровне 4,5.

Есть программа "Топ-500 ЮУрГУ". Она представляет портфолио наиболее успешных студентов. Отражены учеба, лидерские качества, организационные навыки. Наши работодатели имеют возможность выбора. Показательно и то, что наши выпускники растут, нередко занимают ключевые позиции, особенно в тех компаниях, деятельность которых связана с проектами и разработками.

Технологии быстро меняются, знания устаревают. Молодые ребята, получившие в университете навыки работы с компьютерными технологиями, программными продуктами, которые обеспечивают проектирование на высоком уровне, очень востребованы. В организациях строительного, инженирингового типа они делают успешные карьеры.

А в гендерном плане кто из выпускников более успешен?

Александр Шестаков: По факту успешнее мужчины. У женщин, окончивших университет, в приоритете все-таки замужество, семья. Но как показывает практика, женщина-руководитель бывает не хуже, а нередко и лучше мужчины. Так, к примеру, Инна Бельдейко окончила университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 1993 году. 12 лет работала в ООО "УралАЗ проект", пройдя путь от инженера до главного специалиста архитектурно-строительного отдела. Занималась проектированием промышленных зданий для КамАЗа, Ашинского металлургического завода, Уральского автомобильного завода. В настоящее время работает в строительном холдинге "Уралметаллург-4" руководителем проектного отдела, который занимается расчетом и проектированием конструкций индивидуальных крупнопанельных жилых домов фирмы "Бетотек".

Фото: Пресс-служба Южно-Уральского государственного университета

Первые в суперкомпьютинге

Расскажите о достижениях университета? В чем его уникальность?

Александр Шестаков: Достижений много! Мы уже 20 лет занимаемся суперкомпьютингом. Мы создали первый в мире промышленный суперкомпьютер с водяным охлаждением. В 2012 году нас пригласили на выставку в Гамбург. Первую позицию тогда занял японский суперкомпьютер Fujitsu. При этом его узел был в полтора раза больше узла нашего суперкомпьютера.

Это был шок! Во времена перестройки электронная промышленность рухнула, зарубежные журналисты писали, что Россия от Запада в этом направлении отстала… навсегда. И вдруг оказалось, что наша страна демонстрирует такой результат. Наш суперкомпьютер был исключительно российского производства. Его создала компания "РСК СКИФ" в кооперации с институтом программных систем имени А. К. Айламазяна Российской академии наук. В результате этой работы появился, по сути, первый в мире промышленный суперкомпьютер с полностью водяным охлаждением, и он оказался эффективным. Плотность упаковки электронных элементов и производительность были в полтора раза выше, чем у японского суперкомпьютера.

Университет инвестировал в создание этого суперкомпьютера 40 миллионов рублей, дав возможность развиваться российской линейке суперкомпьютеров. Сейчас у ЮУрГУ пятый вариант суперкомпьютера. На нем решается примерно 200 задач в год, половина из которых инженерные.

Драйвер развития

Какие задачи ставит сегодня вуз?

Александр Шестаков: Мы ставим задачу продвижения в программе конкурентоспособности 5-100. Мы определились со стратегией. Ключевые направления развития ЮУрГУ - цифровая индустрия, материаловедение и экология. Все эти направления очень важны для региона и в целом для России. В области цифровой индустрии мы намерены стать чемпионами в нашей стране, а в материаловедении и экологии - призерами. Нужно достичь такого уровня, чтобы ЮУрГУ стал известным в международном образовательном и научном пространстве университетом, с которым считаются в мире, чтобы наши выпускники могли находить работу не только в регионе и в стране, но и за рубежом. К слову, уже сейчас многие наши ребята трудятся за границей и добиваются там больших успехов.

Александр Леонидович, как вы думаете, каким будет ЮУрГУ через 10 лет?

Александр Шестаков: Я бы очень хотел, чтобы через 10 лет планы, которыми я поделился сегодня, были воплощены в жизнь. Для этого есть все предпосылки. Южно-Уральский госуниверситет является драйвером развития региона. Корпорация "Эмерсон" - мировой лидер в области автоматизации и идеолог цифровой индустрии - благодаря сотрудничеству с ЮУрГУ создала глобальный инженерный центр в Челябинске, в 2015 году построила здесь завод и сейчас идет строительство второй очереди. Это инвестиции США ни в нефть, ни в газ, ни в лес, а в высокие технологии. В том, что инвестор выбрал именно Челябинск, большая заслуга нашего университета. Корпорация вложила в его развитие около 600000 долларов. Президент "Эмерсон" Майкл Трейн является председателем Международного научного совета ЮУрГУ. У нас большие совместные планы, связанные с развитием цифровой индустрии.

Время стремительно несется вперед, и наш университет всегда уверенно отвечает на его вызовы. Так было в лихолетье Великой Отечественной, в послевоенные годы, в годы перестройки. Это происходит и сейчас благодаря тому, что университет умеет "быстро двигаться". Мне очень нравится фраза из книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье". "…Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее". Мне кажется, последнее нам удается.

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