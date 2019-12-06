Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд.
Предыдущий был установлен Аленой на этапе "Гран-при" в Японии - 85,04 балла.
Во время проката наша фигуристка исполнила тройной аксель - сложнейший прыжок в женском одиночном катании, тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп".