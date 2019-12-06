Amazon Prime купил сериал "Содержанки"

Видеосервису START есть чем гордиться. Его киносериалы теперь будут представлены сразу на двух зарубежных площадках - Amazon и Netflix - под брендами Originals and Exclusives.

Напомним, что в январе этого года Netflix приобрел права на показ сериала видеосервиса - "Лучше, чем люди" - и выпустил его в категории Netflix Originals.

Сегодня в России официально объявлено, что Amazon Prime приобрел первый сезон "Содержанок". Сериал будет доступен подписчикам Amazon Prime Video уже этой зимой в категории Amazon Originals and Exclusives. Также сервису Amazon Prime Video переходят права эксклюзивного показа сериала в Европе. В перспективе возможно расширение сотрудничества и на другие территории. Помимо субтитров, для удобства пользователей сервиса киносериал Константина Богомолова дублируют на французский и немецкий языки. В немецкоязычных странах "Содержанки" появятся уже в декабре, на французском сериал будет доступен в январе.

Если есть те, кто еще не знает, что такое Amazon Originals and Exclusives, поясним, что это - основная линейка премьер популярного видеосервиса, выход которых поддерживается максимально широким пакетом маркетинговых инструментов. В этой секции представлены такие проекты: "Дрянь", "Удивительная миссис Мейзел", "МакМафия" и другие. Ранее Amazon Prime уже приобретал российские сериалы, но они не выходили в этой секции.

Первый сезон киносериала "Содержанки" вышел в марте 2019 года и с тех пор набрал более 10 млн просмотров - и это цифры только легальных площадок. Драму Константина Богомолова можно посмотреть эксклюзивно в подписке START, при этом проекты сервиса доступны по всему миру, но только на русском языке. Сделка с Amazon существенно расширит аудиторию проекта и сделает киносериал доступным не только русскоговорящим зрителям. Сервис Amazon доступен во всем мире (за исключением Китая, Кубы, Ирана, КНДР и Сирии) на разных языках.

Благодаря первому сезону "Содержанок", видеосервис START достиг рекордных показателей, только за месяц с момента премьеры увеличив количество подписчиков в три раза. Также сериал стал первым проектом театрального режиссера Константина Богомолова, с которым видеосервис START на днях подписал эксклюзивный контракт. В течение двух лет Константин будет работать в качестве режиссера-постановщика и креативного продюсера только над проектами этого видеосервиса.

"Раньше интернет-гиганты покупали российские сериалы для разнообразия каталога, теперь же проекты появляются в разделе Originals и подаются как события. Это очень важный и положительный сигнал для всей индустрии. Международные продажи становятся значимой частью экономики оригинальных проектов START, позволяют обеспечивать экономическую эффективность производства премиальных проектов START Originals. Мультиязычная экспансия наших оригинальных сериалов - часть международной стратегии видеосервиса", - говорит Юлия Миндубаева, генеральный директор видеосервиса START.

Премьера второго сезона состоится на START уже этой зимой. Переговоры о продаже прав на новые серии уже идут, преимущественное право покупки второго сезона сохраняется за Amazon.