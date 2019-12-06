Анна Нетребко споет "Тоску" на премьере в "Ла Скала"

7 декабря, в День Святого Амвросия, покровителя Милана, прославленный оперный театр "Ла Скала" традиционно открывает новый сезон премьерой. В этом году зрители увидят оперу Джакомо Пуччини "Тоска", об этом сообщает RaiNews 24.

После первого исполнения "Тоски" прошло более ста лета и было сделано несколько тысяч постановок. Бессмертная опера Пуччини продолжает жить и пользоваться колоссальным успехом.

Тем не менее, за свою длинную историю "Ла Скала" еще ни разу не открывала сезон "Тоской", которую на этот раз совместно поставили режиссер Давиде Ливерморе и дирижер Риккардо Шайи. По их словам, в спектакле отлично сочетается уважение к оригинальной задумке автора и современное художественное прочтение.

Главную партию в "Тоске" исполнит одна из ведущих оперных певиц в мире, обладательница лирико-драматического сопрано Анна Нетребко. В нынешнем проекте партнерами российской дивы будут Франческо Мели и Лука Сальси.

Постановка, которая продержится на афише "Ла Скала" до 8 января, будет транслироваться на канале RaiPlay в 17:45 по местному времени. Будущим летом "Тоску" в исполнении Нетребко услышат гости юбилейного Зальцбургского фестиваля.