Apple может выпустить iPhone c беспроводными технологиями зарядки

Через два года Apple может выпустить смартфон c беспроводными технологиями зарядки и синхронизации. Отсутствие разъемов позволит улучшить защиту гаджета от воды и пыли.

Как сообщает Apple Insider со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, появление новой модели на рынке ожидается во второй половине 2021 года. В новой модели iPhone SE 2 Plus не будет разъема Lightning, что обеспечит "совершенно беспроводное" использование. Аппарат будет поддерживать стандарт связи 5G.

Он считает гаджет с экраном 5,5 или 6,1 дюйма, будет выпущен в безрамочном дизайне. Системы распознавания лиц Face ID не будет - вместо этого на боку в кнопке включения расположится сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Кроме того, по мнению аналитика, в 2020 году Apple выпустит линейку из пяти смартфонов. Традиции iPhone SE будут продолжены смартфоном с экраном 4,7 дюйма. Запланирован, по данным аналитика, и выпуск устройства с диагональю в 5,4 дюйма и одной камерой - наследника iPhone 11 (диагональ 6,1 и две камеры) - и двух топовых версий.

В новых iPhone Pro и Pro Max будут использоваться три камеры. Мин-Чи Куо также уверен, что поддержка 5G будет самым важным технологическим обновлением для новых моделей, и все iPhone 12 осенью 2020 года будут оснащены модемом Qualcomm X55 и поддержкой 5G.