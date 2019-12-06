У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple может выпустить iPhone c беспроводными технологиями зарядки

Текст:   Николай Грищенко
06.12.2019,  
15:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Через два года Apple может выпустить смартфон c беспроводными технологиями зарядки и синхронизации. Отсутствие разъемов позволит улучшить защиту гаджета от воды и пыли.

Как сообщает Apple Insider со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, появление новой модели на рынке ожидается во второй половине 2021 года. В новой модели iPhone SE 2 Plus не будет разъема Lightning, что обеспечит "совершенно беспроводное" использование. Аппарат будет поддерживать стандарт связи 5G.

Новый маленький iPhone выйдет в 2020 году. Что о нем известно
Роскачество назвало лучшие модели наушников

Он считает гаджет с экраном 5,5 или 6,1 дюйма, будет выпущен в безрамочном дизайне. Системы распознавания лиц Face ID не будет - вместо этого на боку в кнопке включения расположится сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Кроме того, по мнению аналитика, в 2020 году Apple выпустит линейку из пяти смартфонов. Традиции iPhone SE будут продолжены смартфоном с экраном 4,7 дюйма. Запланирован, по данным аналитика, и выпуск устройства с диагональю в 5,4 дюйма и одной камерой - наследника iPhone 11 (диагональ 6,1 и две камеры) - и двух топовых версий.

В новых iPhone Pro и Pro Max будут использоваться три камеры. Мин-Чи Куо также уверен, что поддержка 5G будет самым важным технологическим обновлением для новых моделей, и все iPhone 12 осенью 2020 года будут оснащены модемом Qualcomm X55 и поддержкой 5G.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: iStock
Опубликован топ-50 лучших игр десятилетия. Список может удивить 16:00
В Android 9 и 10 появилась уникальная функция 05.12.2019
Apple
Фото: Ubisoft
В знаменитый гоночный симулятор дадут бесплатно поиграть на всех платформах 05.12.2019
Теперь официально: Джони Айв покинул Apple 28.11.2019
Самый старый iPhone с поддержкой iOS 13 рекордно подешевел в России 28.11.2019
iPhone
Новый маленький iPhone выйдет в 2020 году. Что о нем известно 28.11.2019
Обновляйтесь. Apple исправила раздражающую ошибку в iPhone 08.11.2019