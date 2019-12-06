Авторов комментариев в СМИ предложили верифицировать через госуслуги

В Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) выступили с инициативой верифицировать авторов комментариев под материалами онлайн-изданий. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова.

Сейчас пользователи могут оставлять комментарии под вымышленными именами. Нередко таким образом в интернет-СМИ комментаторы распространяют непроверенную или запрещенную в РФ информацию. И ответственность за это несет не пользователь, а издание.

Как говорится в письме, нужно предоставить комментаторам возможность авторизации, например, через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В таком случае ответственность за комментарии будут нести сами пользователи.