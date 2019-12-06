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06.12.2019 04:04
Рубрика: В мире

Байден поругался с избирателем из-за работы своего сына на Украине

Стычка Джо Байдена с местным жителем на предвыборной встрече в Нью-Хэмптоне, штат Айова, 5 декабря 2019 г. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON Стычка Джо Байдена с местным жителем на предвыборной встрече в Нью-Хэмптоне, штат Айова, 5 декабря 2019 г. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON
Стычка Джо Байдена с местным жителем на предвыборной встрече в Нью-Хэмптоне, штат Айова, 5 декабря 2019 г. Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON

На предвыборной встрече, состоявшейся в четверг в штате Айова, кандидат в президенты США демократ Джо Байден поругался с избирателем. Мужчина, отказавшийся называть свое имя, обвинил Байдена в торговле "доступом к президенту" США Бараку Обаме, в результате чего смог устроить сына работать на газовую компанию, хотя Хантер ничего не знал о газе.

Фото: AP Photo/Brynn Anderson
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Байден вступил в словесную перепалку, назвав избирателя толстым и лжецом. На что мужчина заявил, что не будет голосовать за Байдена, поскольку тот "почти так же стар", как и он сам. На это 77-летний кандидат заявил, что избиратель сам слишком стар, чтобы за него голосовать, пишет РИА Новости, ссылаясь на CNBC.

Напомним, бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украина Владимира Зеленского инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

В мире США Выборы президента США-2020 Процедура импичмента Дональда Трампа
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