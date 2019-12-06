Болгария опровергла информацию о возведении у себя базы НАТО

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов прокомментировал информацию о строительстве новой военной базы НАТО на территории республики.

Как сообщает местное издание "24 часа", глава силового ведомства подчеркнул, что создание такой базы не планируется. Он пояснил, что речь идет лишь о том, что президент США Дональд Трамп поддержал желание Болгарии оборудовать в Варне центр, собирающий и анализирующий информацию в Черноморском регионе.

Политик уточнил, что Турция и Румыния также являются претендентами на размещение у себя данного комплекса.

Напомним, что ранее Каракачанов уже опровергал подобные фейковые новости, заявляя, что строительство военной базы НАТО на территории республики неминуемо приведет к росту политической напряженности в регионе.