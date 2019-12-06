Большой и брутальный: необычный броневик Ezugwu поступил в войска

Разработанные и выпущенные в Нигерии бронированные автомобили Ezugwu (4х4) переданы на вооружение национальной армии. На торжественном мероприятии присутствовал президент страны Мохаммаду Бухари.

Эти брутальные броневики в непривычно пестром камуфляже привлекли к себе внимание с самой первой своей презентации осенью текущего года.

Прежде всего, поражают размеры транспортного средства. Хотя официально разработчиками из государственной корпорации Defence Industries Corporation of Nigeria заявляется, что высота достигает лишь 2 630 мм, на самом деле машина выглядит значительно выше. Учитывая, что Ezugwu относится к так называемым MRAP, это можно считать нормальным. Усиленная противоминная защита и другие меры по обеспечению безопасности экипажа и десанта объясняют габариты машин такого класса. По обнародованным данным, Ezugwu выдерживает взрыв фугасов весом до 12 кг под днищем и до 6,75 кг - под колесами.

Не указывается, сколько весит броневик, но явно больше 15 000 кг. Он способен перевозить 12-16 человек. В качестве вооружения применяется проверенный многочисленными войнами и военными конфликтами советский крупнокалиберный пулемет ДШК.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий в Ливии у сторонников фельдмаршала Хафтара были замечены другие нигерийские бронеавтомобили - Igirigi Mk.II.