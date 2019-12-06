Большой и брутальный: необычный броневик Ezugwu поступил в войска

Новые нигерийские бронеавтомобили Ezugwu. Фото: https://t.co/OHj1scpVDN pic.twitter.com/PProhprc8R— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 6, 2019
Эти брутальные броневики в непривычно пестром камуфляже привлекли к себе внимание с самой первой своей презентации осенью текущего года.
Прежде всего, поражают размеры транспортного средства. Хотя официально разработчиками из государственной корпорации Defence Industries Corporation of Nigeria заявляется, что высота достигает лишь 2 630 мм, на самом деле машина выглядит значительно выше. Учитывая, что Ezugwu относится к так называемым MRAP, это можно считать нормальным. Усиленная противоминная защита и другие меры по обеспечению безопасности экипажа и десанта объясняют габариты машин такого класса. По обнародованным данным, Ezugwu выдерживает взрыв фугасов весом до 12 кг под днищем и до 6,75 кг - под колесами.
Не указывается, сколько весит броневик, но явно больше 15 000 кг. Он способен перевозить 12-16 человек. В качестве вооружения применяется проверенный многочисленными войнами и военными конфликтами советский крупнокалиберный пулемет ДШК.
Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий в Ливии у сторонников фельдмаршала Хафтара были замечены другие нигерийские бронеавтомобили - Igirigi Mk.II.
President @MBuhari earlier today declared open the Chief of Army Staff Annual Conference, commissioned Made in Nigeria Ezugwu MRAP and the upgraded 44 Nigerian Army Reference Hospital to level 4 UN standard in Kaduna. @HQNigerianArmy @DejiAdesogan @fredwave @DanBorno pic.twitter.com/xaLZwmy0no— Kennedy Anyanwuchukwu (@KennedyAnyanwu1) December 3, 2019