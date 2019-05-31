Ливия превратилась в испытательный полигон для легкой бронетехники

Ливия, похоже, становится своеобразным испытательным полигоном для создателей легкой бронированной техники.

В последнее время глобальная Сеть буквально переполнена фото- и видеоматериалами о поставках различных колесных боевых машин участникам этого продолжительного конфликта.

Не осталась в стороне даже такая, казалось бы, не слишком передовая в этом отношении Нигерия. Броневик Igirigi Mk.II замечен в Ливии у бойцов фельдмаршала Хафтара.

Ранее сообщалось, что формирования Ливийской национальной армии получили иорданские многоосные Al-Mared и Mbombe. До этого у них уже были американские Caiman и канадско-эмиратские Cougar и Spartan. Они принимали активное участие в боях и несли потери. Например, Mbombe был подбит буквально через несколько дней после его получения.

В то же время силам противостоящего фельдмаршалу Правительства национального согласия из Турции были переброшены бронеавтомобили MRAP Kirpi II и Vuran.

Военные эксперты отмечают, что прибывшая в страну техника - достаточно сложная, она требует квалифицированной эксплуатации и хорошего обслуживания. Ливийцам этого очень часто не хватает. Поэтому особые надежды они возлагают на иностранных специалистов. Например, недавно в Сети появились видеокадры, на которых инструктор, по всей видимости, из Турции, обучает экипаж Kirpi II. Судя по тому, что он объясняет как пользоваться различным оборудованием, что называется, "на пальцах", вряд ли его подопечные хорошо освоили материальную часть. А это чревато печальными последствиями в реальных боевых действиях.