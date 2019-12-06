Боснийский министр безопасности обеспокоен судьбой нигерийских студентов

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Драган Мектич провел пресс-конференцию. В ходе нее он рассказал, что уже связался с боснийской правозащитницей, комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, обсудив с ней судьбу нигерийских студентов, которых полиция Загреба приняла за мигрантов и незаконно выдворила в БиГ.

"Я проинформировал Миятович об инциденте с двумя нигерийскими студентами, которые на основании ранее полученных хорватских виз участвовали в спортивных соревнованиях в Пуле, - сообщил детали инцидента политик. - Затем они отправились на экскурсию в Загреб. Там полицейские встретили их на трамвайной остановке, отвели в участок, где над студентами издевались, мучили, отняли у них паспорта, мобильные телефоны, кредитные карточки. Потом нигерийцев на машине отвезли на границу с БиГ и под угрозой применения силы заставили идти в Боснию". "Считаю, что по-человечески, с учетом того, что они пережили и могут снова пережить в случае депортации в Хорватию, необходимо им обеспечить отъезд в Нигерию", - резюмировал министр.

Между тем агентство "Анадолу" подготовило репортаж о 500 нелегальных мигрантах в боснийском лагере беженцев "Вучак", расположенном в 15 километрах от границы с Хорватией, пытающихся выжить при минусовых температурах.

"Обитатели лагеря беженцев, в том числе дети в возрасте 13-14 лет, жгут костры, чтобы согреться, собирают хворост в лесу и растапливают снег, чтобы умыться, - сообщают турецкие журналисты. - В знак протеста против действий стран ЕС, закрывших свои границы для мигрантов, обитатели лагеря вывесили баннер с надписью: "Мы умираем здесь. Евросоюз, открой границы!". Кроме того, мигранты уже два дня не принимают помощь от Красного Креста".

Следует отметить, что особую озабоченность у специалистов в области безопасности вызывает тот факт, что среди мигрантов, проникших на территорию Боснии и Герцеговины, присутствуют "спящие террористы", которые здесь могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах.

"Большая часть мигрантов не собирается надолго задерживаться в Боснии и Герцеговине, - считает Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России. - Но факт, что между теми, кто останется в БиГ, есть лица, входящие в "группу риска". Это радикальные элементы и "спящие террористы", которые спокойно расселяются и присоединяются к местным экстремистам. Они легко и быстро находят свое место среди молодых людей из Франции, Испании и Италии, а также БиГ".

По мнению Елены Пономаревой, "никакие барьеры не смогут сдержать мигрантов". "Для того, чтобы выжить, чтобы сохранить себя, Европа должна бороться не с последствиями, а с причинами кризиса", - указывает ученый, подчеркивая, что негативные тренды продолжатся до того момента, пока "транснациональные корпорации не перестанут грабить суверенные государства в других частях света, находящихся на периферии капитализма".