Бывших премьеров Киргизии приговорили к 15 и 7,5 годам годам тюрьмы

Свердловский районный суд Бишкека приговорил экс-премьер-министров республики Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева к 15 и 7,5 годам лишения свободы. Бывших высокопоставленных чиновников признали виновными в коррупции и злоупотреблении служебным положением при заключении контракта на модернизацию столичной ТЭЦ стоимостью около 18 миллиардов сомов.

Другие обвиняемые по этому громкому делу были приговорены: экс-министры энергетики и финансов КР Осмонбек Артыкбаев и Ольга Лаврова - к выплате штрафа в размере трех и пяти миллионов сомов, бывшие руководитель Национального энергохолдинга Айбек Калиев - к 15 годам, генеральный директор ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов - к 11 годам и трем месяцам, исполнительный директор группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов и заместитель директора ОАО "Электрические станции" Жолдошбек Назаров - к 2,6 года лишения свободы.

Адвокаты осужденных заявили о намерении опротестовать приговоры.

Судебный процесс начался в феврале 2019-го.