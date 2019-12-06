В США число жертв погони после ограбления магазина увеличилось до четырех

Число жертв налета на ювелирный магазин Regent Jewelers в городке Корал-Гейблз во Флориде увеличилось до четырех. Ранее сообщалось о двух погибших.

Попытка ограбления магазина произошла в четверг, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Miami Herald. Пытавшиеся скрыться злоумышленники угнали грузовик компании по экспресс-доставке и взяли в заложники его водителя.

Масштабная погоня за налетчиками закончилась в городе Мирамар, где грабители открыли огонь по полицейским. В перестрелке погибли заложник и мужчина, который находился в припаркованном рядом автомобиле. Двое злоумышленников были также застрелены.