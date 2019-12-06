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06.12.2019 15:17
Рубрика: Власть

ЦИК: бумажные бюллетени не исчезнут в ближайшие 10-15 лет

Текст: Галина Мисливская
Несмотря на развитие цифровых форм голосования, бумажные бюллетени никуда не денутся в обозримом будущем, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования избирательного законодательства при комитете Госдумы по контролю и регламенту.
Фото: Александр Колбасов/ ТАСС Фото: Александр Колбасов/ ТАСС
Фото: Александр Колбасов/ ТАСС

"Классическое голосование бумажными бюллетенями на избирательном участке вряд ли в ближайшие 10-15 лет будет заменено чем-то другим", - приводит его слова РИА Новости.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По словам зампреда ЦИК, избиратели доверяют классической форме голосования, к тому же у комиссии нет "финансовых ресурсов на то, чтобы заменить ее другими". "Но создать параллельные возможности для человека реализовать свое право - наша обязанность", - подчеркнул Булаев.

Он напомнил, что в этом году на выборах были применены два новых цифровых формата - электронное голосование в трех округах на выборах в Мосгордуму и цифровые участки на выборах губернаторов 16 регионов и довыборах в Госдуму по 4 округам. "Две технологии использовали и, на мой взгляд, получили результат", - отметил зампред ЦИК.

Сейчас, рассказал он, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по упомянутым форматам. "По результатам НИОКР мы получим минимум четыре варианта реализации этих проектов", - заявил Булаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК
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