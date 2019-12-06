Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели у Белого дома

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья приняли участие в традиционной торжественной церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома. Американский лидер предоставил право нажать на специальную кнопку Меланье, и она сделала это под аплодисменты.

Во время выступления Трамп напомнил собравшимся историю и значение праздника Рождества, о важности благотворительной деятельности и поблагодарил представителей таких организаций. Глава Белого дома также выразил благодарность за службу военным, полицейским, пожарным и врачам скорой помощи, назвав их "невероятными, особенными людьми", пишет РИА Новости.

Отметим, что начало традиции зажжения огней на рождественской елке у Белого дома было положено в 1923 году, когда президент Калвин Кулидж зажег гирлянду из 2,5 тысячи красных, белых и зеленых огней. Этот шаг символизирует для американцев объединение граждан во имя мира и надежды.