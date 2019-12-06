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06.12.2019 06:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Энергетическая компания переходит на прямые договоры с москвичами

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупная энергетическая компания столичного региона заключит с первого января 2020 года прямые договоры с собственниками помещений в 30 многоквартирных домах на востоке, северо-западе и на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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- В столичном регионе были прецеденты заключения компанией прямых договоров по поставку коммунальных услуг жителям, - рассказали "РГ" в пресс-службе энергетической компании (МОЭК). - Так в Химках около 700 домов, несколько домов в Одинцово работают по прямым договорам. С января 2020 года переведем 30 домов на улицах 2-я Прогонная, 3-я Гражданская, Игральная, Наримановская, Просторная, бульвар маршала Рокоссовского и других.

Как поясняют в пресс-службе, такой перевод - это вынужденная мера борьбы с управляющими компаниями, задолжавшими энергетикам за поставленные услуги. Причем долг составляет сотни миллионов рублей, входящих в "топ- рейтинга недобросовестных УК". "Воспользовавшись этим правом, мы можем прекратить накопление задолженности и регулярно получать платежи за услуги с собственников помещений, минуя посредника в лице управляющей компании", - пояснил "РГ" директор одного из филиалов компании Александр Запруднов.

Для перехода на прямые договоры жителям не придется заключать новые письменные соглашения, тарифы на коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению не изменятся. Более того, жители многоквартирных домов не заметят переход на оплату коммунальных услуг не через управляющие компании, а напрямую к энергетикам. Просто в платежке поменяется адрес получателя. Управляющие компании продолжат оказывать услуги эксплуатации и содержания внутридомовых инженерно-технических систем домов в полном объеме.

А для компании поставщика услуг, переход на прямые договоры позволит повысить собираемость средств по предоставленным коммунальным услугам.

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