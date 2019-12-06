Еще один российский бизнесмен скончался в Великобритании

Российский предприниматель Дмитрий Обретецкий скончался в британской больнице от травм, полученных в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

"В настоящее время сотрудники консульского отдела в контакте с полицией выясняют обстоятельства произошедшего, а также гражданскую принадлежность погибшего", - приводит агентство слова представителя дипмиссии.

Роковое ДТП произошло еще 25 ноября в английском графстве Суррей. Подробности аварии не уточняются. Но спустя 5 дней, 30 ноября, предприниматель скончался в больнице.

Агентство называет Обретецкого собственником ГК "Магнат" - официального дистрибьютора американской компании Proctor & Gamble.