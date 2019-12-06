Фигуристка Валиева выиграла золото финала юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева завоевала золотую медаль в одиночных соревнованиях серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Турине.

По итогам двух программ Валиева показала результата 207,47 балла. Вторая строчка досталась американке Алисе Лью (204,65 баллов), а тройку лидеров замкнула еще одна россиянка Дарья Усачева (200,37).

Несмотря на победу, Валиева подчеркнула, что она расстроена тем, что ей не удалось восстановить четверной тулуп к старту соревнований в Турине.

"В принципе, я довольна. С теми элементами, которые я катала, я сделала все чисто, - сказала Валиева журналистам. - Недовольна только из-за того, что не успела восстановить тулуп. На четверной я не решилась из-за травмы. Но я уже лучше себя чувствую. Выступаю, стараюсь прыгать".

Напомним, что финал Гран-при завершится 7 декабря.