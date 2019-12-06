Фитнес-браслет помог раскрыть измену

Пользовательница Twitter из США стала звездой соцсетей после рассказа о том, как фитнес-браслет помог ей раскрыть измену бойфренда.

Твит девушки по имени Джейн Слейтер стал вирусным после того, как на него обратили внимание СМИ.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0 — Jane Slater (@SlaterNFL) December 5, 2019

По ее словам, молодой человек подарил ей Fitbit, после чего они синхронизировали устройства (у бойфренда также имелся фитнес-трекер), чтобы следить за активностью друг друга. Однако накануне своего дня рождения парень пропал и не отвечал на звонки, но около четырех часов утра Джейн обнаружила в приложении на смартфоне заметную активность, включая повышенное сердцебиение.

"Спойлер: он не был записан в тренажерку на четыре утра", - написала девушка. По ее мнению, физическая активность в столь раннее (или позднее - как посмотреть) время означает ровно одно: молодой человек ей изменил. Позднее она поговорила с ним и подтвердила свою догадку.

В комментариях к твиту многие поддержали девушку и поделились сомнениями относительно того, стоит ли теперь дарить своим возлюбленным умный браслет. Сама Джейн в конце концов призналась, что теперь может "оглянуться назад и посмеяться".

Мораль: снимайте браслет, когда собираетесь играть на приставке после вечеринки.