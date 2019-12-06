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Фитнес-браслет помог раскрыть измену

Текст:   Антон Благовещенский
06.12.2019,  
18:13
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользовательница Twitter из США стала звездой соцсетей после рассказа о том, как фитнес-браслет помог ей раскрыть измену бойфренда.

Твит девушки по имени Джейн Слейтер стал вирусным после того, как на него обратили внимание СМИ.

По ее словам, молодой человек подарил ей Fitbit, после чего они синхронизировали устройства (у бойфренда также имелся фитнес-трекер), чтобы следить за активностью друг друга. Однако накануне своего дня рождения парень пропал и не отвечал на звонки, но около четырех часов утра Джейн обнаружила в приложении на смартфоне заметную активность, включая повышенное сердцебиение.

"Спойлер: он не был записан в тренажерку на четыре утра", - написала девушка. По ее мнению, физическая активность в столь раннее (или позднее - как посмотреть) время означает ровно одно: молодой человек ей изменил. Позднее она поговорила с ним и подтвердила свою догадку.

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В комментариях к твиту многие поддержали девушку и поделились сомнениями относительно того, стоит ли теперь дарить своим возлюбленным умный браслет. Сама Джейн в конце концов призналась, что теперь может "оглянуться назад и посмеяться".

Мораль: снимайте браслет, когда собираетесь играть на приставке после вечеринки.

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